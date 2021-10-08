Песков — о резонансном избиении в метро: Это подонки и хулиганы

"Речь идёт о подонках, хулиганах, и неважно, какой они национальности. <...> Отрадно, что нападавшие были задержаны, что сейчас в их отношении будут выполняться все необходимые процессуальные действия. К сожалению, подонки — самых разных национальностей. И это не имеет отношения к национальности", — отметил пресс-секретарь.