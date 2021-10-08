Песков — о резонансном избиении в метро: Это подонки и хулиганы
Инцидент произошёл вечером 4 октября между станциями "Измайловская" и "Первомайская".
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В Кремле не считают избиение москвича в вагоне метро проявлением межнациональной напряжённости, поскольку "подонки бывают самых разных национальностей". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Речь идёт о подонках, хулиганах, и неважно, какой они национальности. <...> Отрадно, что нападавшие были задержаны, что сейчас в их отношении будут выполняться все необходимые процессуальные действия. К сожалению, подонки — самых разных национальностей. И это не имеет отношения к национальности", — отметил пресс-секретарь.
Напомним, вечером 4 октября в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская" завязалась драка между москвичом и тремя приезжими. Молодой человек заступился за девушку и был сильно избит. В отношении напавших возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Лайф рассказывал, что 6 октября суд отправил жестоко избивших парня приезжих под стражу. Позже по поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело было переквалифицировано на статью "Покушение на убийство", а также добавлена ещё одна статья — "Применение насилия в отношении представителя власти". В Дагестане, уроженцами которого являются злоумышленники, призвали сурово наказать молодых людей. Пострадавшего тоже наградят медалью "Доблесть и отвага" СК РФ.
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