Суд арестовал бывшего вице-президента ПИК Лефеля по делу о мошенничестве. Видео © Тверской суд Москвы

Тверской суд Москвы до 7 декабря арестовал бывшего вице-президента ПИК и нынешнего директора по развитию регионов группы компаний "Самолёт" Александра Лефеля. Он является фигурантом дела о хищении в особо крупном размере.

"Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого Александра Лефеля в виде заключения под стражу на срок до 7 декабря 2021 года", — говорится в сообщении суда.