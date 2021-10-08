Суд арестовал бывшего вице-президента ПИК Лефеля по делу о мошенничестве
Топ-менеджер обвиняется в хищении денежных средств в особо крупном размере. Правонарушения связаны со строительством ЖК в Санкт-Петербурге.
Суд арестовал бывшего вице-президента ПИК Лефеля по делу о мошенничестве. Видео © Тверской суд Москвы
Тверской суд Москвы до 7 декабря арестовал бывшего вице-президента ПИК и нынешнего директора по развитию регионов группы компаний "Самолёт" Александра Лефеля. Он является фигурантом дела о хищении в особо крупном размере.
"Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого Александра Лефеля в виде заключения под стражу на срок до 7 декабря 2021 года", — говорится в сообщении суда.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве задержан топ-менеджер ГК "Самолёт" Александр Лефель. Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, оно касается его деятельности на посту вице-президента компании ПИК. Сумма ущерба оценивается в 100 миллионов рублей.
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