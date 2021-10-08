"Роскосмос" опубликовал новые кадры с Международной космической станции, где третьи сутки киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко занимается съёмками фильма "Вызов".

Уточняется, что звёздный экипаж продолжает выполнять задачи в рамках научно-просветительского проекта, пока космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Олег Новицкий проводят плановые работы по перестановке ложементов в кораблях "Союз МС-19" и "Союз МС-18". Также они занимаются поддержанием физической формы согласно программе полёта 65-й длительной экспедиции на МКС.