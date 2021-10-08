"Привет с орбиты!": "Роскосмос" опубликовал новые фото Пересильд и Шипенко на МКС
Звёздный экипаж продолжает работать в рамках научно-просветительского проекта "Вызов".
"Роскосмос" опубликовал новые кадры с Международной космической станции, где третьи сутки киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко занимается съёмками фильма "Вызов".
"Российские члены экипажа Международной космической станции передают привет с орбиты!" — говорится в сообщении.
Уточняется, что звёздный экипаж продолжает выполнять задачи в рамках научно-просветительского проекта, пока космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Олег Новицкий проводят плановые работы по перестановке ложементов в кораблях "Союз МС-19" и "Союз МС-18". Также они занимаются поддержанием физической формы согласно программе полёта 65-й длительной экспедиции на МКС.
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Напомним, ракета с кораблём "Союз МС-19" стартовала 5 октября в 11:55 мск с космодрома Байконур. А уже в 15:22 мск была успешно завершена стыковка с МКС и члены первого в мире киноэкипажа перешли на станцию. Однако стыковку пришлось провести в ручном режиме. По словам гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, это произошло из-за сбоя в системе "Курс".
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