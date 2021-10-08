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"Привет с орбиты!": "Роскосмос" опубликовал новые фото Пересильд и Шипенко на МКС

Звёздный экипаж продолжает работать в рамках научно-просветительского проекта "Вызов".

8 октября, 15:07
<p>Фото © "<a href="https://www.roscosmos.ru/32906/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роскосмос</a>"</p>

Фото © "Роскосмос"

"Роскосмос" опубликовал новые кадры с Международной космической станции, где третьи сутки киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко занимается съёмками фильма "Вызов".

Фото © "Роскосмос"

Фото © "Роскосмос"

"Российские члены экипажа Международной космической станции передают привет с орбиты!" — говорится в сообщении.

Уточняется, что звёздный экипаж продолжает выполнять задачи в рамках научно-просветительского проекта, пока космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Олег Новицкий проводят плановые работы по перестановке ложементов в кораблях "Союз МС-19" и "Союз МС-18". Также они занимаются поддержанием физической формы согласно программе полёта 65-й длительной экспедиции на МКС.

"Чтобы на картинке смотрелось эффектно": Космонавт оценила появление Пересильд на МКС с растрёпанными волосами

"Чтобы на картинке смотрелось эффектно": Космонавт оценила появление Пересильд на МКС с растрёпанными волосами

Напомним, ракета с кораблём "Союз МС-19" стартовала 5 октября в 11:55 мск с космодрома Байконур. А уже в 15:22 мск была успешно завершена стыковка с МКС и члены первого в мире киноэкипажа перешли на станцию. Однако стыковку пришлось провести в ручном режиме. По словам гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, это произошло из-за сбоя в системе "Курс".

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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