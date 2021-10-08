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Об экстренной посадке самолёта на кукурузное поле в Подмосковье снимут фильм

Пилот, управлявший лайнером в момент критической ситуации, станет консультантом для авторов картины.

8 октября, 14:57
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Пилот и Герой России Дамир Юсупов, который вместе с экипажем сумел экстренно посадить на кукурузное поле в Подмосковье пассажирский лайнер Airbus А321, рассказал, что об инциденте будет снят фильм.

"Со мной связалась известная кинокомпания, и мы решили реализовать эту идею. Я выразил желание выступить консультантом для создания достоверной картины. Съёмки начнутся летом 2022 года. Чуть позже сообщу подробности", — написал пилот в своём инстаграме".

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Напомним, инцидент произошёл 15 августа 2019 года, когда Airbus А321 "Уральских авиалиний" вылетел из Жуковского в Симферополь, но через несколько минут совершил экстренную посадку прямо на кукурузное поле. У самолёта отказали оба двигателя из-за попадания в них чаек.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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