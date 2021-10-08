Об экстренной посадке самолёта на кукурузное поле в Подмосковье снимут фильм

Пилот и Герой России Дамир Юсупов, который вместе с экипажем сумел экстренно посадить на кукурузное поле в Подмосковье пассажирский лайнер Airbus А321, рассказал, что об инциденте будет снят фильм.

"Со мной связалась известная кинокомпания, и мы решили реализовать эту идею. Я выразил желание выступить консультантом для создания достоверной картины. Съёмки начнутся летом 2022 года. Чуть позже сообщу подробности", — написал пилот в своём инстаграме".