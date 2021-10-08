Минюст внёс Bellingcat, MNews и девять человек в реестр СМИ-иноагентов
Теперь, согласно требованиям законодательства, они должны будут маркировать свои сообщения соответствующим образом.
Фото © ТАСС / Евгений Разумный
Министерство юстиции РФ внесло девять журналистов и три компании в список СМИ-иноагентов. Так, в реестре оказались компания – владелец издания MNews* и Bellingcat*.
"В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Арапова Галина Юрьевна*, Вольтская Татьяна Анатольевна*, Захаров Андрей Вячеславович*, Клепиковская Екатерина Дмитриевна*, Перл Роман Александрович*, Симонов Евгений Алексеевич*, Соловьёва Елена Анатольевна*, Сотников Даниил Владимирович*, Сурначева Елизавета Дмитриевна*", — говорится в сообщении.
Также в список попали ООО "МЕМО"*, американская компания – владелец издания MNews* и зарегистрированная в Нидерландах компания Stichting Bellingcat*.
А 29 сентября Минюстом были включены в реестр иноагентов 22 автора-журналиста, в том числе Пётр Верзилов* и Сергей Смирнов*, также список пополнился медиапроектом "ОВД-Инфо"*, Нижегородским центром немецкой и европейской культуры* и Центром гендерных исследований* из Иванова.
* Указанные журналисты, издания и организации включены в список иностранных агентов.
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