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Минюст внёс Bellingcat, MNews и девять человек в реестр СМИ-иноагентов

Теперь, согласно требованиям законодательства, они должны будут маркировать свои сообщения соответствующим образом.

8 октября, 14:44

Фото © ТАСС / Евгений Разумный

Министерство юстиции РФ внесло девять журналистов и три компании в список СМИ-иноагентов. Так, в реестре оказались компания – владелец издания MNews* и Bellingcat*.

"В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Арапова Галина Юрьевна*, Вольтская Татьяна Анатольевна*, Захаров Андрей Вячеславович*, Клепиковская Екатерина Дмитриевна*, Перл Роман Александрович*, Симонов Евгений Алексеевич*, Соловьёва Елена Анатольевна*, Сотников Даниил Владимирович*, Сурначева Елизавета Дмитриевна*", говорится в сообщении.

Также в список попали ООО "МЕМО"*, американская компания – владелец издания MNews* и зарегистрированная в Нидерландах компания Stichting Bellingcat*.

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А 29 сентября Минюстом были включены в реестр иноагентов 22 автора-журналиста, в том числе Пётр Верзилов* и Сергей Смирнов*, также список пополнился медиапроектом "ОВД-Инфо"*, Нижегородским центром немецкой и европейской культуры* и Центром гендерных исследований* из Иванова.

* Указанные журналисты, издания и организации включены в список иностранных агентов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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