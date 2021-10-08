У рыбинского маньяка нашли параноидную шизофрению и склонность к каннибализму
Ранее у него уже были выявлены серьёзные ментальные расстройства, и повторная психиатрическая экспертиза это подтвердила.
Фото © VK / Виталий Молчанов
Виталий Молчанов, обвиняемый в убийстве и изнасиловании детей сожительницы, может быть освобождён от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение. Об этом Лайфу рассказал его адвокат Олег Будник после того, как стали известны результаты второй психиатрической экспертизы для его подзащитного.
"Согласно оглашённому на судебном заседании заключению психиатрической экспертизы, Молчанов страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении. Отмечены психотическая симптоматика, бредовые идеи особого предназначения, характерные для шизофрении. Имеются множественные расстройства сексуального предпочтения с элементами гетеросексуальной педофилии, садизма и некросадизма с тенденциями к каннибализму", — сказал он.
Адвокат уточнил, что результаты первой экспертизы полностью подтверждены. Молчанов совершил всё в состоянии невменяемости. Таким образом, по словам юриста, он может считаться невиновным, а следовательно, подлежит освобождению от уголовной ответственности с направлением на принудительное лечение. Срок его содержания под стражей продлён. Адвокат уточнил, что потерпевшая сторона подала ходатайство о желании ознакомиться с повторной экспертизой. Следующее заседание суда назначено на 18 октября.
Напомним, о жутком убийстве двух девочек 8 и 14 лет в Рыбинске стало известно 15 сентября. Тела детей нашла вернувшаяся с работы мать. Её сожитель, который был судим за тяжкие преступления, сбежал. По данным следствия, 40-летний Виталий Молчанов надругался над детьми, жестоко расправился, а затем расчленил своих жертв. Мужчину задержали 18 сентября там, где было совершено преступление. Ему предъявили обвинение по трём статьям и арестовали на два месяца.
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