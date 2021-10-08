У рыбинского маньяка нашли параноидную шизофрению и склонность к каннибализму

Виталий Молчанов, обвиняемый в убийстве и изнасиловании детей сожительницы, может быть освобождён от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение. Об этом Лайфу рассказал его адвокат Олег Будник после того, как стали известны результаты второй психиатрической экспертизы для его подзащитного.

"Согласно оглашённому на судебном заседании заключению психиатрической экспертизы, Молчанов страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении. Отмечены психотическая симптоматика, бредовые идеи особого предназначения, характерные для шизофрении. Имеются множественные расстройства сексуального предпочтения с элементами гетеросексуальной педофилии, садизма и некросадизма с тенденциями к каннибализму", — сказал он.