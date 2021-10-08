В Петербурге не исключили ужесточения коронавирусных ограничений

Власти Санкт-Петербурга не исключают введение дополнительных ограничений для пожилых жителей города, если темпы вакцинации пенсионеров от ковида будут низкими. Об этом журналистам заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Доля жителей в возрасте 60 лет и старше среди всей когорты (вакцинированных) граждан составляет всего 40%. То есть из проживающих в городе 1,3 миллиона жителей в возрасте 60 лет и старше вакцинировано пока 526 тысяч жителей", — привёл он статистику.

Лисовец назвал такие темпы неудовлетворительными и выразил надежду, что жителей удастся убедить сделать прививки. В противном случае в городе могут ввести новые ограничения.



"Если этого не удастся сделать, то, к сожалению, я не исключаю, что потребуется вводить ограничительные меры, направленные на то, чтобы исключить контакты наших пожилых граждан с потенциально инфицированными людьми", — отметил он.