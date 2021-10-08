В Петербурге не исключили ужесточения коронавирусных ограничений
Власти выразили надежду, что горожан удастся убедить сделать прививки. В противном случае могут быть приняты новые антиковидные меры.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Власти Санкт-Петербурга не исключают введение дополнительных ограничений для пожилых жителей города, если темпы вакцинации пенсионеров от ковида будут низкими. Об этом журналистам заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
"Доля жителей в возрасте 60 лет и старше среди всей когорты (вакцинированных) граждан составляет всего 40%. То есть из проживающих в городе 1,3 миллиона жителей в возрасте 60 лет и старше вакцинировано пока 526 тысяч жителей", — привёл он статистику.
Лисовец назвал такие темпы неудовлетворительными и выразил надежду, что жителей удастся убедить сделать прививки. В противном случае в городе могут ввести новые ограничения.
"Если этого не удастся сделать, то, к сожалению, я не исключаю, что потребуется вводить ограничительные меры, направленные на то, чтобы исключить контакты наших пожилых граждан с потенциально инфицированными людьми", — отметил он.
В Крыму с 11 октября тоже ужесточат ограничения в связи с ростом случаев заражения коронавирусом. В частности, работодатели будут обязаны перевести сотрудников старше 65 лет на удалённый режим, а также ввести тестирование на наличие инфекции раз в неделю для невакцинированных работников.
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