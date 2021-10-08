НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Петербурге не исключили ужесточения коронавирусных ограничений

Власти выразили надежду, что горожан удастся убедить сделать прививки. В противном случае могут быть приняты новые антиковидные меры.

8 октября, 14:03
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Власти Санкт-Петербурга не исключают введение дополнительных ограничений для пожилых жителей города, если темпы вакцинации пенсионеров от ковида будут низкими. Об этом журналистам заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Доля жителей в возрасте 60 лет и старше среди всей когорты (вакцинированных) граждан составляет всего 40%. То есть из проживающих в городе 1,3 миллиона жителей в возрасте 60 лет и старше вакцинировано пока 526 тысяч жителей", — привёл он статистику.

Лисовец назвал такие темпы неудовлетворительными и выразил надежду, что жителей удастся убедить сделать прививки. В противном случае в городе могут ввести новые ограничения.


"Если этого не удастся сделать, то, к сожалению, я не исключаю, что потребуется вводить ограничительные меры, направленные на то, чтобы исключить контакты наших пожилых граждан с потенциально инфицированными людьми", — отметил он.

В Татарстане введут QR-коды и отправят на самоизоляцию непривитых пенсионеров

В Татарстане введут QR-коды и отправят на самоизоляцию непривитых пенсионеров

В Крыму с 11 октября тоже ужесточат ограничения в связи с ростом случаев заражения коронавирусом. В частности, работодатели будут обязаны перевести сотрудников старше 65 лет на удалённый режим, а также ввести тестирование на наличие инфекции раз в неделю для невакцинированных работников.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Специалист Минздрава объяснил, почему можно заразиться коронавирусом и в третий, и в четвёртый раз

сегодня в 13:19

Суд арестовал бывшего вице-президента ПИК Лефеля по делу о мошенничестве

сегодня в 15:14

Серийный убийца получит 2 млн от продажи квартиры, где насиловал и лишал жизни своих жертв

сегодня в 15:12

Эксперт объяснил причину роста цен на продукты по всему миру

сегодня в 15:12

Партия Кличко призвала лишить гражданства депутата Рады Киву за поздравление Путина

сегодня в 15:08

Новости партнеров

Layer 1