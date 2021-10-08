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Глава космического агентства Украины допустил существование инопланетян

По его мнению, во Вселенной может быть бесконечное разнообразие форм жизни.

8 октября, 14:01

Фото © Pixabay

Глава украинского Государственного космического агентства Владимир Тафтай заявил, что совершенно нормально относится к идее существования внеземных цивилизаций.

"Я прагматик, и учитывая, что Вселенная бесконечна, то и диверсификация жизни тоже может быть бесконечна. Почему бы и нет?" сказал он в интервью "РБК-Украина".

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Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин допустил существование гуманоидных инопланетян. Он напомнил, что российско-европейская программа ExoMars как раз занимается поисками признаков другой жизни.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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