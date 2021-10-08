Байден назвал женщину мужчиной и перепутал телефон с телевизором
Больше всего пользователей насторожило, что президент США в последнее время оговаривается всё чаще.
Фото © Facebook / Joe Biden
Wait… did @JoeBiden just call Lori Lightfoot “Mr. Mayor?”— Kate Hyde (@KateHydeNY) October 7, 2021
What am I missing? pic.twitter.com/J3o3Ohb7Oz
Президент США Джо Байден во время выступления в штате Иллинойс назвал женщину – мэра Чикаго Лори Лайтфут мистером. Видео с очередной дурацкой оговоркой американского лидера быстро набрало популярность в "Твиттере".
"Подождите, Байден только что обратился к Лори Лайтфут "мистер мэр"? Я что-то пропустила?" — написала пользовательница Twitter в опубликованном видео с президентом.
Однако пользователей соцсетей больше насторожило, что в тот вечер данный ляп стал не единственной оговоркой главы Белого дома. В дальнейшем выступлении Байден запутался в беседе с председателем сената штата Иллинойс, назвав его президентом Иллинойса, а потом перепутал телевизор с телефоном, когда рассказывал зрителям о своём разговоре с работником больницы.
"Вчера вечером я был на телевидении... на телевидении... я разговаривал с человеком из отделения больницы скорой помощи по телефону", — спутанно проговорил американский лидер.
Ранее Байден забыл имя премьера Австралии и назвал его "парнем снизу". Очередной конфуз с американским президентом случился во время презентации нового военного партнёрства.
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