Байден назвал женщину мужчиной и перепутал телефон с телевизором

Wait… did ⁦@JoeBiden⁩ just call Lori Lightfoot “Mr. Mayor?”



What am I missing? pic.twitter.com/J3o3Ohb7Oz — Kate Hyde (@KateHydeNY) October 7, 2021

Президент США Джо Байден во время выступления в штате Иллинойс назвал женщину – мэра Чикаго Лори Лайтфут мистером. Видео с очередной дурацкой оговоркой американского лидера быстро набрало популярность в "Твиттере".

"Подождите, Байден только что обратился к Лори Лайтфут "мистер мэр"? Я что-то пропустила?" — написала пользовательница Twitter в опубликованном видео с президентом.

Однако пользователей соцсетей больше насторожило, что в тот вечер данный ляп стал не единственной оговоркой главы Белого дома. В дальнейшем выступлении Байден запутался в беседе с председателем сената штата Иллинойс, назвав его президентом Иллинойса, а потом перепутал телевизор с телефоном, когда рассказывал зрителям о своём разговоре с работником больницы.

"Вчера вечером я был на телевидении... на телевидении... я разговаривал с человеком из отделения больницы скорой помощи по телефону", — спутанно проговорил американский лидер.