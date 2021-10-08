Лукашенко вспомнил, как в детстве делил бутерброд с собакой
При этом он отметил, что в те времена пища была хоть и простой, но здоровой.
Лукашенко вспомнил, как в детстве делил бутерброд с собакой. Видео © Telegram / "Пул Первого"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил, какие бутерброды готовил в детстве, и отметил, что они не выглядели как еда в западных странах. Трогательной историей он поделился в ходе собрания представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ.
"Я часто рассказываю: раньше, в далёком детстве, как люди питались? Постарше люди помнят. В память врезалось: это хлеб, сахара насыпешь, водой побрызгаешь, чтобы не рассыпалось. Начинаешь есть, собака подошла, схватила этот кусок хлеба — он упал! В пыль, в грязь! Поднял, съел. И это было. Мы питались очень просто. Хорошая была, здоровая пища, ну, она не выглядела, может быть, так, как на Западе", — рассказал он.
Кстати, ранее Лайф писал о лучшей замене колбасе на бутербродах. По мнению диетолога, стоит начать с пасты из рыбных консервов. Однако существует ещё масса заменителей колбасных изделий, которые гораздо полезнее для организма.
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