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Лукашенко вспомнил, как в детстве делил бутерброд с собакой

При этом он отметил, что в те времена пища была хоть и простой, но здоровой.

8 октября, 13:44

Лукашенко вспомнил, как в детстве делил бутерброд с собакой. Видео © Telegram / "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил, какие бутерброды готовил в детстве, и отметил, что они не выглядели как еда в западных странах. Трогательной историей он поделился в ходе собрания представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ.

"Я часто рассказываю: раньше, в далёком детстве, как люди питались? Постарше люди помнят. В память врезалось: это хлеб, сахара насыпешь, водой побрызгаешь, чтобы не рассыпалось. Начинаешь есть, собака подошла, схватила этот кусок хлеба — он упал! В пыль, в грязь! Поднял, съел. И это было. Мы питались очень просто. Хорошая была, здоровая пища, ну, она не выглядела, может быть, так, как на Западе", — рассказал он.

Кошка хотела незаметно стащить бутерброд, прячась за монитором, но "похищение века" попало на видео

Кошка хотела незаметно стащить бутерброд, прячась за монитором, но "похищение века" попало на видео

Кстати, ранее Лайф писал о лучшей замене колбасе на бутербродах. По мнению диетолога, стоит начать с пасты из рыбных консервов. Однако существует ещё масса заменителей колбасных изделий, которые гораздо полезнее для организма.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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