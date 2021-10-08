Лукашенко вспомнил, как в детстве делил бутерброд с собакой

"Я часто рассказываю: раньше, в далёком детстве, как люди питались? Постарше люди помнят. В память врезалось: это хлеб, сахара насыпешь, водой побрызгаешь, чтобы не рассыпалось. Начинаешь есть, собака подошла, схватила этот кусок хлеба — он упал! В пыль, в грязь! Поднял, съел. И это было. Мы питались очень просто. Хорошая была, здоровая пища, ну, она не выглядела, может быть, так, как на Западе", — рассказал он.