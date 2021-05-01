Кошка хотела незаметно стащить бутерброд, прячась за монитором, но "похищение века" попало на видео
Ютубер Стефанос Софтис из города Салоники, Греция, сделал себе вкусный бутерброд и решил насладиться им, пока редактировал видео. Однако запах еды пленил ещё кое-кого.
В Сети стало вирусным видео с коварным "похищением века", которое произошло на глазах у хозяина. Хитрая кошка по кличке Кумпара почувствовала восхитительный аромат запретного лакомства и захотела его добыть. В какой-то момент питомица решила, что путь свободен, и аккуратно протянула свою ловкую лапку к недоеденному бутерброду.
Пушистая красавица, которая предварительно спряталась за монитором компьютера, думала, что действует незаметно. Но хозяин не только увидел её проделки, но и схватился за камеру, пишет Daily Mail.
Моя кошка забралась за монитор компьютера, чтобы я не мог её видеть. Она совершила несколько неудачных попыток стащить бутерброд из моей тарелки, но я заметил её и быстро достал телефон, чтобы это снять
Парень рассказал, что любительница вкусненького не впервые пытается украсть у него еду, однако всё равно остаётся милой и любящей кошкой. А пользователи отметили, что пушистой с её артистизмом и изяществом прямой путь в кино.
Эта кошка сейчас снимается в фильме "Миссия невыполнима"
Оставь бутерброд без присмотра — и можешь с ним попрощаться
WOW-animals
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