Полиция Украины озвучила две основные версии смерти депутата Рады Полякова

Правоохранительные органы Украины не исключают версию отравления депутата Верховной рады Антона Полякова. Об этом на брифинге сообщил глава Управления полиции Киева Иван Выговский, уточнив, что уже назначены судебно-медицинская и судебно-токсикологическая экспертизы.