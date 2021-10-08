Полиция Украины озвучила две основные версии смерти депутата Рады Полякова
Ранее стало известно, что парламентарий скончался от острой хронической ишемической болезни сердца.
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Правоохранительные органы Украины не исключают версию отравления депутата Верховной рады Антона Полякова. Об этом на брифинге сообщил глава Управления полиции Киева Иван Выговский, уточнив, что уже назначены судебно-медицинская и судебно-токсикологическая экспертизы.
"Выдвинуто несколько версий: хроническое заболевание Полякова, которое могло привести к смерти, и отравление неизвестным веществом как самостоятельно, так и неизвестным лицом", — сообщает Выговский.
По словам начальника столичной полиции, согласно предварительному медицинскому свидетельству о смерти, причиной названа "острая коронарная недостаточность, острая хроническая ишемическая болезнь сердца".
Напомним, украинский депутат Антон Поляков умер во время поездки в такси в ночь на 8 октября. По предварительным данным, 33-летнему мужчине стало плохо по дороге, его пытались реанимировать врачи скорой, но были вынуждены констатировать смерть. Ранее Лайф разбирался, кому выгодна смерть депутата Верховной рады Антона Полякова, а тем временем украинские депутаты обсуждают, как не стать жертвой отравления после смерти Полякова.
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