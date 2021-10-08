Неугодный власти: Кому выгодна смерть депутата Верховной рады Антона Полякова В Киеве в автомобиле такси было обнаружено тело депутата Антона Полякова, исключённого из пропрезидентской фракции "Слуга народа" и часто критиковавшего парламент. 8 октября, 11:00 Фото © Wikipedia

Такси депутат Антон Поляков поймал на остановке общественного транспорта в одном из центральных районов Киева. Через несколько минут в машине его начало тошнить. Как сообщают украинские СМИ, автомобиль остановил патруль дорожной службы за превышение скорости. Тогда Полякову и была вызвана скорая. Врачи около 30 минут боролись за жизнь депутата, но спасти его не смогли. С заявлением о смерти народного избранника уже выступила прокурор Украины.

"Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. Скорая не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нём. По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине" Ирина Венедиктова Генеральный прокурор Украины

Следствие тут же возбудило уголовное дело по статье "Умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть". Как показала экспертиза, скончался депутат от острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца. По сведениям источников украинских СМИ, органы сейчас рассматривают две причины смерти депутата — либо он сам отравился, либо его кто-то отравил умышленно.

По странному стечению обстоятельств сегодня же у себя в кабинете потеряла сознание ещё один бывший депутат пропрезидентской партии "Слуга народа" Анна Скороход. Её увезли в больницу. Скороход и Полякова исключили из фракции в Верховной раде в 2019-м. По официальной версии, причиной стало "систематическое неголосование по чувствительным вопросам". Оба депутата не поддержали нашумевший закон об олигархах, который продавливала партия президента Зеленского.

Анна Скороход. Фото © facebook.com/A.Skorokhod

За три дня до своей смерти Антон Поляков раскрыл подробности принятия этого закона. По его словам, деньги, чтобы депутаты из "Слуги народа" проголосовали за, раздавали прямо в туалете. А за несколько часов до кончины он пожаловался в своём телеграм-канале на обрушившуюся на него критику и вбросы из-за его позиции.

Зачем делаются такие вбросы, думаю, вы всё понимаете. Как и атаки на мой канал, и параллельные предложения его продать. Как вообще возможна продажа именного канала? Эта идея могла прийти только в головы одарённых людей. Но это всё нестрашно. Вопрос тарифов, пенсий и вообще выполнения "слугами" своих предвыборных обещаний у меня в приоритете. Не получится! Дерзайте... Антон Поляков Депутат Верховной рады Украины

Интересно, что Поляков вёл свой телеграм-канал и давал интервью исключительно на русском языке. А в своём последнем сообщении он раскритиковал коллег за то, что те даже не собрались в Раде на внеочередное заседание по его законопроекту о повышении пенсий.

Мало того, что "слуги" три из пяти законопроектов сегодня не вынесли в зал на голосование, так ещё и снова не пришли на заседание. Это стыд. Власти важны только денежные потоки и слив суверенитета за "подарки" МВФ. На людей им наплевать! Антон Поляков Депутат Верховной рады Украины

И ещё один интересный факт из биографии Антона Полякова: 2 сентября прошлого года на вышедшего из фракции "Слуга народа" депутата было совершено нападение в центре Киева. Неизвестный на улице начал душить нардепа и угрожать ему. Потом он нанёс народному избраннику несколько ударов в грудь. Но тогда Поляков выжил. Что сейчас стало причиной, повлёкшей смерть депутата, где и с кем он был до того, как сел в такси, а затем скончался, сейчас устанавливает следствие.

Авторы Алексей Соков