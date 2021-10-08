В связи с внезапной смертью украинского народного депутата Антона Полякова его коллеги задумались об обеспечении собственной безопасности. Телеграм-канал "Через плечо" опубликовал фото переписки нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара, где он обсуждает, как уберечься от отравления.

"Пить только из запечатанной бутылки. А лучше в магазине купить бутылку воды и ходить с ней. Чай можно пить в офисе. Набираешь из-под крана воду в чайник, закипело, и при тебе заваривается чай — это стопроцентная безопасность", — советует депутату собеседница.

Брагар согласился с её рекомендациями, отметив, что "это все говорят". Тогда женщина рассказала депутату ещё об одном верном средстве.

"Варёное яйцо в шкорлупе безопасно в любом случае", — написала она.