Вода из-под крана и яйцо в "шкорлупе": Украинские депутаты обсуждают, как не стать жертвой отравления после смерти Полякова
Парламентариям советуют самостоятельно заваривать чай и покупать только запечатанную воду.
Фото © ТАСС/Zuma
В связи с внезапной смертью украинского народного депутата Антона Полякова его коллеги задумались об обеспечении собственной безопасности. Телеграм-канал "Через плечо" опубликовал фото переписки нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара, где он обсуждает, как уберечься от отравления.
"Пить только из запечатанной бутылки. А лучше в магазине купить бутылку воды и ходить с ней. Чай можно пить в офисе. Набираешь из-под крана воду в чайник, закипело, и при тебе заваривается чай — это стопроцентная безопасность", — советует депутату собеседница.
Брагар согласился с её рекомендациями, отметив, что "это все говорят". Тогда женщина рассказала депутату ещё об одном верном средстве.
"Варёное яйцо в шкорлупе безопасно в любом случае", — написала она.
Напомним, украинский депутат Антон Поляков умер во время поездки в такси в ночь на 8 октября. По предварительным данным, 33-летнему мужчине стало плохо по дороге, его пытались реанимировать врачи скорой, но были вынуждены констатировать смерть.
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