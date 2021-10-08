В петербургском океанариуме поселился гигантский осьминог
Новый обитатель оказался большим гурманом и скрупулёзным чистюлей.
Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"
В петербургском океанариуме появился новый обитатель с Дальнего Востока — гигантский осьминог Дофлейна по кличке Ося. Об этом рассказал телеканал "Санкт-Петербург", посвятив репортаж дню этого животного, который отмечается 8 октября.
"Он питается разнообразными моллюсками, ракообразными, может есть рыбу. Всё, что он найдёт рядом со своим жилищем, он с удовольствием съедает. Почему-то не очень любит мидий", — объяснил заместитель начальника отдела эксплуатации санкт-петербургского океанариума Георгий Фёдоров.
По его словам, осьминоги занимаются обустройством своего жилища. Они перекладывают камни по своему усмотрению и чистят место обитания от мусора.
"Около своей норы они всё обустраивают. Складывают камни так, как им нравится. Наш осьминог тоже этим занимается. Можно периодически прийти и увидеть, что камни лежат по-другому", — отметил Фёдоров.
Ранее Лайф писал, что на острове Кунашир ракушки сахалинской спизулы (двустворчатый моллюск) были выкинуты на берег в результате ночного шторма.
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