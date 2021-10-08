В петербургском океанариуме поселился гигантский осьминог

В петербургском океанариуме появился новый обитатель с Дальнего Востока — гигантский осьминог Дофлейна по кличке Ося. Об этом рассказал телеканал "Санкт-Петербург", посвятив репортаж дню этого животного, который отмечается 8 октября.

"Он питается разнообразными моллюсками, ракообразными, может есть рыбу. Всё, что он найдёт рядом со своим жилищем, он с удовольствием съедает. Почему-то не очень любит мидий", — объяснил заместитель начальника отдела эксплуатации санкт-петербургского океанариума Георгий Фёдоров.

По его словам, осьминоги занимаются обустройством своего жилища. Они перекладывают камни по своему усмотрению и чистят место обитания от мусора.

"Около своей норы они всё обустраивают. Складывают камни так, как им нравится. Наш осьминог тоже этим занимается. Можно периодически прийти и увидеть, что камни лежат по-другому", — отметил Фёдоров.