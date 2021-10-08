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В петербургском океанариуме поселился гигантский осьминог

Новый обитатель оказался большим гурманом и скрупулёзным чистюлей.

8 октября, 12:08
<p>Фото © <a href="https://topspb.tv/news/2021/10/8/peterburgskij-okeanarium-v-den-osminoga-poznakomil-gorozhan-s-osej/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "Санкт-Петербург"</a></p>

Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"

В петербургском океанариуме появился новый обитатель с Дальнего Востока — гигантский осьминог Дофлейна по кличке Ося. Об этом рассказал телеканал "Санкт-Петербург", посвятив репортаж дню этого животного, который отмечается 8 октября.

"Он питается разнообразными моллюсками, ракообразными, может есть рыбу. Всё, что он найдёт рядом со своим жилищем, он с удовольствием съедает. Почему-то не очень любит мидий", — объяснил заместитель начальника отдела эксплуатации санкт-петербургского океанариума Георгий Фёдоров.

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По его словам, осьминоги занимаются обустройством своего жилища. Они перекладывают камни по своему усмотрению и чистят место обитания от мусора.

"Около своей норы они всё обустраивают. Складывают камни так, как им нравится. Наш осьминог тоже этим занимается. Можно периодически прийти и увидеть, что камни лежат по-другому", — отметил Фёдоров.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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