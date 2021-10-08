Путин: Нельзя терять на дорогах столько людей, как при военных действиях
Глава государства обозначил, что для предотвращения этого необходима комплексная работа как со стороны ГИБДД, так и со стороны дорожных служб.
Путин заявил, что нельзя в ДТП терять столько людей, "как при военных действиях". Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо добиваться снижения смертности на дорогах. Об этом глава государства сказал на встрече с зампредом Правительства РФ Маратом Хуснуллиным.
"Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях. Я вижу комплексные усилия. И МВД работает всё лучше и лучше, и дорожники. Это комплексные мероприятия", — подчеркнул российский лидер.
Президент также добавил, что необходимо развивать санитарную авиацию, чтобы максимально оперативно оказывать помощь людям.
Ранее Лайф сообщал, что под Брянском столкнулись три легковушки, четыре человека погибли. Троих пострадавших, одного из которых пришлось деблокировать, направили в больницу. Позже число погибших увеличилось до пяти.
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