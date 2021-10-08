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Путин: Нельзя терять на дорогах столько людей, как при военных действиях

Глава государства обозначил, что для предотвращения этого необходима комплексная работа как со стороны ГИБДД, так и со стороны дорожных служб.

8 октября, 11:50

Путин заявил, что нельзя в ДТП терять столько людей, "как при военных действиях". Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо добиваться снижения смертности на дорогах. Об этом глава государства сказал на встрече с зампредом Правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

"Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях. Я вижу комплексные усилия. И МВД работает всё лучше и лучше, и дорожники. Это комплексные мероприятия", — подчеркнул российский лидер.

Президент также добавил, что необходимо развивать санитарную авиацию, чтобы максимально оперативно оказывать помощь людям.

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Ранее Лайф сообщал, что под Брянском столкнулись три легковушки, четыре человека погибли. Троих пострадавших, одного из которых пришлось деблокировать, направили в больницу. Позже число погибших увеличилось до пяти.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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