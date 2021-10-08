Ещё трое подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя задержаны в Оренбуржье

Следователи задержали ещё троих подозреваемых в нелегальном производстве, хранении и сбыте алкоголя в Оренбургской области. Таким образом, фигурантами дела о смертельном отравлении 18 человек уже шесть подозреваемых.

"Задержана 50-летняя жительница села Джасай Адамовского района, в жилище которой следователями изъято 132 бутылки со спиртосодержащей жидкостью. Кроме того, в настоящее время проводится задержание двоих жителей города Орска. Таким образом, следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установлены и задержаны шесть лиц", — сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Лайф рассказывал, что ранее Следственный комитет уже задержал несколько человек по делу о массовом отравлении спиртным. Один из них — 29-летний житель Орска — организовал нелегальное производство и сбыт опасной продукции. 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница посёлка Красночабанский продали контрафактный алкоголь погибшим. По следам этой трагедии возбуждено уже пять уголовных дел.