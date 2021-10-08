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Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье выросло до 18

В одном из сёл региона из-за некачественного спиртного скончались муж и жена, у которых осталось пятеро детей.

8 октября, 11:30

Фото © Shutterstock

В Оренбургской области ещё один человек скончался от отравления суррогатным алкоголем, таким образом, общее количество жертв составило уже 18. Среди пострадавших — 36 местных жителей. Об этом сообщили власти региона.

"В стационарах Орска, Ясного и Адамовки получают лечение 15 человек, двое из них в крайне тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ. С пациентами на востоке Оренбуржья работают лучшие наркологи и реаниматологи", — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В селе Акжарское погибли муж и жена, у которых осталось пятеро детей. Глава региона Денис Паслер поручил местным властям оказать семье всю необходимую помощь.

Нарколог не исключил новых жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье

Нарколог не исключил новых жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье

Следственный комитет уже задержал несколько человек по делу о массовом отравлении спиртным. Один из них — 29-летний житель Орска — организовал нелегальное производство и сбыт опасной продукции. 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница посёлка Красночабанский продали контрафактный алкоголь погибшим. По следам этой трагедии возбуждено уже пять уголовных дел.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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