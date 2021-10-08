Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье выросло до 18

В Оренбургской области ещё один человек скончался от отравления суррогатным алкоголем, таким образом, общее количество жертв составило уже 18. Среди пострадавших — 36 местных жителей. Об этом сообщили власти региона.

"В стационарах Орска, Ясного и Адамовки получают лечение 15 человек, двое из них в крайне тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ. С пациентами на востоке Оренбуржья работают лучшие наркологи и реаниматологи", — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В селе Акжарское погибли муж и жена, у которых осталось пятеро детей. Глава региона Денис Паслер поручил местным властям оказать семье всю необходимую помощь.