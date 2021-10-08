В Сыктывкаре подростки чуть не умерли от скуки в "группе смерти" и покинули чат

В Сыктывкаре правоохранители обнаружили телеграм-канал "смерти", где подростков склоняли к суициду. Однако никто из его подписчиков не пострадал, поскольку все участники покинули группу из-за слишком скучных заданий.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, админом оказалась 17-летняя студентка сыктывкарского техникума, которую туда устроил владелец чата. Девушка таким образом хотела выплеснуть свои негативные эмоции, накопившиеся из-за частых ссор с сестрой.

Студентка находила задания для квеста в Интернете. Однако выполняли их всего три человека, но и те спустя некоторое время покинули чат, так как им стало скучно. Позже правоохранители задержали девушку. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства".