НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Сыктывкаре подростки чуть не умерли от скуки в "группе смерти" и покинули чат

Администратором оказалась 17-летняя студентка местного колледжа, которая хотела выплеснуть злость из-за семейных проблем.

8 октября, 11:29

Фото © Pixabay

В Сыктывкаре правоохранители обнаружили телеграм-канал "смерти", где подростков склоняли к суициду. Однако никто из его подписчиков не пострадал, поскольку все участники покинули группу из-за слишком скучных заданий.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, админом оказалась 17-летняя студентка сыктывкарского техникума, которую туда устроил владелец чата. Девушка таким образом хотела выплеснуть свои негативные эмоции, накопившиеся из-за частых ссор с сестрой.

Обвинившая педагога в доведении до суицида аспирантка рассказала, как её "уничтожали морально"

Обвинившая педагога в доведении до суицида аспирантка рассказала, как её "уничтожали морально"

Студентка находила задания для квеста в Интернете. Однако выполняли их всего три человека, но и те спустя некоторое время покинули чат, так как им стало скучно. Позже правоохранители задержали девушку. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства".

Ранее в Ульяновске пятиклассница во время видеозвонка подруге попыталась покончить с собой. Девочка выжила. Планами совершить суицид школьница ранее делилась с друзьями, однако никто не воспринимал её слова всерьёз.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1