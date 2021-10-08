Лежал в захламлённой бутылками квартире: Появились подробности смерти концертного директора Евгения Шампорова
Близкие и друзья говорили о том, что жизнь погибшего в последние годы была одинокой и непростой.
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Причиной смерти концертного директора Евгения Шампорова, чьё тело без признаков жизни обнаружили 5 октября, назвали сердечную недостаточность, однако до сих пор никаких подробностей об обстоятельствах его гибели не разглашалось.
Как пишет kp.ru, в последний раз Евгений выходил на связь со своими коллегами и родственниками вечером 1 октября, после чего исчез и не отвечал на звонки. К вечеру 4 октября к нему отправились коллега и сестра, но дверь оказалась закрыта. На место вызвали полицию, а когда вскрыли квартиру, обнаружили на кухне тело Шампорова.
Близкие и друзья говорили о том, что жизнь концертного директора в последние годы была не очень простой. Подопечная погибшего Юлия Беретта написала на своей страничке в "Инстаграме" пост, в котором рассказала про одиночество Шампорова.
"Почему не послушал меня и не обратился к специалистам, которые могли помочь? Убедил, что ты справился... Нельзя было тебе одному", — раздосадованно отмечает Беретта.
Как сообщает источник издания, в квартире Шампорова был беспорядок, стояли многочисленные бутылки из-под спиртных напитков, а само тело погибшего лежало на кухонном полу. Предположительно, смерть наступила около двух-трёх дней назад.
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