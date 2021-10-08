НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мурашко назвал крайне напряжённой ситуацию с ковидом в России

В стране наблюдается как рост числа заболевших, так и рост числа летальных исходов.

8 октября, 10:56
<p>Фото © ТАСС/Пётр Ковалев</p>

Фото © ТАСС/Пётр Ковалев

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко оценивает ситуацию с коронавирусом в стране как крайне напряжённую, без улучшений.

"Ситуация, которая сегодня с новой коронавирусной инфекцией имеет место в стране, она остаётся просто крайне напряжённой и пока эскалируется", — сказал он журналистам в ходе посещения Курской областной клинической больницы.

"Островок устойчивости": Учёный допустил, что дельта-штамм коронавируса может стать последним

"Островок устойчивости": Учёный допустил, что дельта-штамм коронавируса может стать последним

Напомним, в России второй день подряд выявляют более 27 тысяч заболевших коронавирусом за сутки, кроме того, в течение трёх дней число летальных исходов от ковида превышает 900. Сегодня, 8 октября, был побит очередной антирекорд по смертности.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Мурашко: В России более миллиона ковидных пациентов находятся под наблюдением врачей

сегодня в 11:45

В Кремле ждут скорого взаимного с ЕС признания сертификатов вакцинации от ковида

сегодня в 10:02

В петербургском океанариуме поселился гигантский осьминог

сегодня в 12:08

Что такое "Игра в кальмара", о которой все говорят, и почему из-за неё корейцам признаются в любви

сегодня в 12:04

В погоне за Олимпиадой: Почему российские биатлонистки уезжают выступать за другие страны

сегодня в 12:00

Новости партнеров

Layer 1