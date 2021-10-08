Мурашко назвал крайне напряжённой ситуацию с ковидом в России

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко оценивает ситуацию с коронавирусом в стране как крайне напряжённую, без улучшений.

"Ситуация, которая сегодня с новой коронавирусной инфекцией имеет место в стране, она остаётся просто крайне напряжённой и пока эскалируется", — сказал он журналистам в ходе посещения Курской областной клинической больницы.