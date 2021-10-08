Мурашко назвал крайне напряжённой ситуацию с ковидом в России
В стране наблюдается как рост числа заболевших, так и рост числа летальных исходов.
Фото © ТАСС/Пётр Ковалев
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко оценивает ситуацию с коронавирусом в стране как крайне напряжённую, без улучшений.
"Ситуация, которая сегодня с новой коронавирусной инфекцией имеет место в стране, она остаётся просто крайне напряжённой и пока эскалируется", — сказал он журналистам в ходе посещения Курской областной клинической больницы.
Напомним, в России второй день подряд выявляют более 27 тысяч заболевших коронавирусом за сутки, кроме того, в течение трёх дней число летальных исходов от ковида превышает 900. Сегодня, 8 октября, был побит очередной антирекорд по смертности.
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