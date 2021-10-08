НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Учёные нашли способ диагностировать рак по дыханию

Благодаря исследованию можно не только выявлять болезнь, но и предупреждать развитие онкологии.

8 октября, 10:49

Фото © Pexels

Международная группа учёных под руководством россиянина Александра Аполонского научилась диагностировать рак по анализу выдоха пациента. Разработчики считают, что такой способ выявления недуга является на 95% точным. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Report.

По словам Аполонского, учёные воспользовались методом спектроскопии, который позволяет увидеть уникальные следы отдельных разновидностей молекул. В выдыхаемом воздухе содержатся лёгкие молекулы — метаболиты. По ним можно сделать вывод о здоровье организма. Исследователи смогли определить восемь спектральных диапазонов, которые отличают выдох здорового человека от выдоха людей с онкологией. Оказалось, что у больного нет дополнительных молекул в выдохе, однако регистрируется дисбаланс метаболитов.

Учёные доказали эффективность соли против раковых опухолей

Учёные доказали эффективность соли против раковых опухолей

Специалисты полагают, что пять метаболитов — это продукты жизнедеятельности бактерий. Однако учёные пока не знают, что это за бактерии. Есть предположение, что они поселяются в мочеполовой системе и очень медленно растут, провоцируя у части населения онкологию. По мнению учёных, их исследование может не только использоваться для диагностики рака, но и оказать пользу в профилактике развития онкологии.

Ранее онколог назвал признаки рака желудка на ранней стадии.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Врач объяснил отличия КТ и рентгена при обследовании лёгких на коронавирус

20 сентября, 00:15

Учёные доказали эффективность соли против раковых опухолей

5 октября, 12:05

Опрос показал, скольких россиян заставил понервничать недавний сбой в работе соцсетей

сегодня в 10:21

В петербургском океанариуме поселился гигантский осьминог

сегодня в 12:08

Что такое "Игра в кальмара", о которой все говорят, и почему из-за неё корейцам признаются в любви

сегодня в 12:04

Новости партнеров

Layer 1