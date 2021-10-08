Учёные нашли способ диагностировать рак по дыханию

По словам Аполонского, учёные воспользовались методом спектроскопии, который позволяет увидеть уникальные следы отдельных разновидностей молекул. В выдыхаемом воздухе содержатся лёгкие молекулы — метаболиты. По ним можно сделать вывод о здоровье организма. Исследователи смогли определить восемь спектральных диапазонов, которые отличают выдох здорового человека от выдоха людей с онкологией. Оказалось, что у больного нет дополнительных молекул в выдохе, однако регистрируется дисбаланс метаболитов.

Специалисты полагают, что пять метаболитов — это продукты жизнедеятельности бактерий. Однако учёные пока не знают, что это за бактерии. Есть предположение, что они поселяются в мочеполовой системе и очень медленно растут, провоцируя у части населения онкологию. По мнению учёных, их исследование может не только использоваться для диагностики рака, но и оказать пользу в профилактике развития онкологии.