Клубы пыли и крики людей: Появилось видео первых минут после обрушения дома в Батуми
Подробной информации о пострадавших или погибших пока не поступало.
Фото © Telegram / "Мобильный репортёр"
Опубликованы кадры обрушения части дома в грузинском Батуми. Видео © Telegram / "Мобильный репортёр"
В Сети появилось видео первых минут после обрушения части жилого пятиэтажного дома в грузинском городе Батуми. На кадрах видно, что улицу заволокло поднявшейся в воздух пылью, а на фоне слышны крики местных жителей.
Видео снято из соседнего подъезда здания, где произошла трагедия. Подробной информации о пострадавших или возможных жертвах пока не поступало.
Как сообщили местные власти, взрыв мог произойти из-за утечки бытового газа. На месте происшествия работают пожарно-спасательные бригады.
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