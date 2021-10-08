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Клубы пыли и крики людей: Появилось видео первых минут после обрушения дома в Батуми

Подробной информации о пострадавших или погибших пока не поступало.

8 октября, 11:00

Фото © Telegram / "Мобильный репортёр"

Опубликованы кадры обрушения части дома в грузинском Батуми. Видео © Telegram / "Мобильный репортёр"

В Сети появилось видео первых минут после обрушения части жилого пятиэтажного дома в грузинском городе Батуми. На кадрах видно, что улицу заволокло поднявшейся в воздух пылью, а на фоне слышны крики местных жителей.

Видео снято из соседнего подъезда здания, где произошла трагедия. Подробной информации о пострадавших или возможных жертвах пока не поступало.

Житель обрушившегося в Батуми дома написал сообщение с просьбой о помощи из-под завалов

Житель обрушившегося в Батуми дома написал сообщение с просьбой о помощи из-под завалов

Как сообщили местные власти, взрыв мог произойти из-за утечки бытового газа. На месте происшествия работают пожарно-спасательные бригады.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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