Житель обрушившегося в Батуми дома написал сообщение с просьбой о помощи из-под завалов
Кроме того, ещё двое пострадавших в результате происшествия смогли дозвониться до спасателей и остаются с ними на связи.
Фото © Instagram / batumelebi.ge
Житель обрушившегося в грузинском Батуми дома написал сообщение с просьбой о помощи, будучи зажатым бетонной плитой. Его запись появилась в комментариях к публикации о происшествии на новостном портале Batumelebi.
"Я застрял под большим бетонным блоком, помогите", — пишет пользователь с ником Giusha Chagalidze.
По словам исполняющей обязанности мэра города Лейлы Сурманидзе, под завалами находится как минимум ещё одна семья из нескольких человек. Также известно, что два человека смогли дозвониться спасателям и остаются с ними на связи.
Как сообщал Лайф, часть пятиэтажного жилого здания в грузинском Батуми обрушилась сегодня днём. Есть пострадавшие, но о жертвах пока не сообщается. На месте работают бригады спасателей.
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