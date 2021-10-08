Житель обрушившегося в Батуми дома написал сообщение с просьбой о помощи из-под завалов

Житель обрушившегося в грузинском Батуми дома написал сообщение с просьбой о помощи, будучи зажатым бетонной плитой. Его запись появилась в комментариях к публикации о происшествии на новостном портале Batumelebi.

"Я застрял под большим бетонным блоком, помогите", — пишет пользователь с ником Giusha Chagalidze.

По словам исполняющей обязанности мэра города Лейлы Сурманидзе, под завалами находится как минимум ещё одна семья из нескольких человек. Также известно, что два человека смогли дозвониться спасателям и остаются с ними на связи.