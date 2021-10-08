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Житель обрушившегося в Батуми дома написал сообщение с просьбой о помощи из-под завалов

Кроме того, ещё двое пострадавших в результате происшествия смогли дозвониться до спасателей и остаются с ними на связи.

8 октября, 10:41
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/batumelebi.ge/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">batumelebi.ge</a></p>

Фото © Instagram / batumelebi.ge

Житель обрушившегося в грузинском Батуми дома написал сообщение с просьбой о помощи, будучи зажатым бетонной плитой. Его запись появилась в комментариях к публикации о происшествии на новостном портале Batumelebi.

"Я застрял под большим бетонным блоком, помогите", — пишет пользователь с ником Giusha Chagalidze.

По словам исполняющей обязанности мэра города Лейлы Сурманидзе, под завалами находится как минимум ещё одна семья из нескольких человек. Также известно, что два человека смогли дозвониться спасателям и остаются с ними на связи.

Дом обрушился в пригороде Тель-Авива на следующий день после расселения жильцов

Дом обрушился в пригороде Тель-Авива на следующий день после расселения жильцов

Как сообщал Лайф, часть пятиэтажного жилого здания в грузинском Батуми обрушилась сегодня днём. Есть пострадавшие, но о жертвах пока не сообщается. На месте работают бригады спасателей.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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