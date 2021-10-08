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Песков заявил, что Россия даже в самые сложные времена не останавливала поставки газа

В Кремле отметили заинтересованность в новых долгосрочных контактах касательно синего топлива.

8 октября, 10:36
<p>Фото © Stefan Sauer / picture alliance via Getty Images</p>

Фото © Stefan Sauer / picture alliance via Getty Images

Россия даже в самые тяжёлые времена не прекращала поставки газа за границу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, государство всегда заинтересовано в заключении новых долгосрочных контрактов и готово обсуждать данный вопрос.

"Даже в самые сложные времена Россия никогда не останавливала поставок. Такого не было и такого не будет", — сказал он.

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Напомним, 6 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам энергетики попросил "Газпром" не увеличивать поставки газа в обход Украины, несмотря на выгоду для корпорации. Он также призвал не ставить Незалежную в трудное положение из-за транзита топлива в Европу.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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