Песков заявил, что Россия даже в самые сложные времена не останавливала поставки газа

Россия даже в самые тяжёлые времена не прекращала поставки газа за границу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, государство всегда заинтересовано в заключении новых долгосрочных контрактов и готово обсуждать данный вопрос.

"Даже в самые сложные времена Россия никогда не останавливала поставок. Такого не было и такого не будет", — сказал он.