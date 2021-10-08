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Песков назвал ошибочными слова помощника президента США по поводу газа

Ранее Джейк Салливан заявил, что Россия якобы использует энергоносители как политическое оружие и инструмент принуждения.

8 октября, 10:26

Фото © ТАСС / Ковалев Петр

Москва не согласна с заявлениями помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана по газовой тематике. Такую позицию озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы категорически не согласны с этим, здесь с господином Салливаном мы не можем согласиться. Более того, мы убеждены, что это ошибочная оценка", — сказал официальный представитель Кремля.

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Напомним, что накануне Салливан заявил, что Россия совершит ошибку, если использует рост цен на газ как политическое оружие. По его мнению, Америка давно обеспокоена тем, что Россия якобы использует энергоносители как инструмент принуждения и политическое оружие. РФ, как считает помощник президента США по национальной безопасности, должна ответить на потребности рынка в увеличении поставок газа в Европу.

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Цена газа в Европе превысила отметку в $1200 за тысячу кубометров

Лайф рассказывал, что рекордный рост цен на голубое топливо в Европе начался в августе. 9 сентября оно подорожало до 700 долларов. Уже к 1 октября стоимость газа постепенно шла к 1200 долларам за тысячу кубометров и продолжила расти. В среду, 6 октября, цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1900 долларов, после чего началось резкое снижение.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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