Песков назвал ошибочными слова помощника президента США по поводу газа

Москва не согласна с заявлениями помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана по газовой тематике. Такую позицию озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы категорически не согласны с этим, здесь с господином Салливаном мы не можем согласиться. Более того, мы убеждены, что это ошибочная оценка", — сказал официальный представитель Кремля.