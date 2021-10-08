Опрос показал, скольких россиян заставил понервничать недавний сбой в работе соцсетей
Отмечается, что многим предпринимателям и блогерам проблемы с доступом к аккаунтам нанесли материальный ущерб.
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Сбой в работе популярных соцсетей Facebook и Instagram в начале недели заставил понервничать 72% россиян, а каждый четвёртый даже успел испытать сильный стресс из-за проблем с доступом к своим аккаунтам. Такие данные следуют из результатов исследования медицинского сервиса "Доктор рядом" и агентства A2: Research, которые есть в распоряжении Лайфа.
Как рассказала психолог Марина Решетникова, такая реакция могла возникнуть из-за глобальной ситуации с недавней пандемией. Во время самоизоляции многие сменили профиль работы на удалённую, поэтому привыкли быть онлайн.
"В этот период практически все претерпели ограничения, а многие потеряли работу. Большинство перешли работать на удалённый доступ или сменили профиль работы на онлайн. Однако в ситуации пандемии Интернет и соцсети работали исправно, а здесь произошла коммуникационная изоляция, ведь люди привыкли всегда быть онлайн", — рассуждает Решетникова.
По данным исследования, пристально следили за ситуацией со сбоем 36%, поинтересовались подробностями отключения — 46%, а 18% вовсе не волновала эта проблема. Отмечается, что в этот вечер чаще всего люди занимались делами, которые откладывали, некоторые посвятили время бытовым вопросам или вышли на прогулку.
Теперь же больше половины россиян переживают за полное прекращение работы мессенджеров и социальных сетей. Прошедший сбой нанёс многим предпринимателям и блогерам материальный ущерб.
Как сообщал Лайф, вечером 4 октября произошёл сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram восстановились. Лайф писал также о том, кто и сколько заработал на падении Facebook.
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