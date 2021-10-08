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Французский танкист выложил секретные данные о танках на форуме компьютерной игры

Модераторы оперативно удалили сообщение и напомнили об ответственности за публикацию подобных документов.

8 октября, 10:07

Фото © ТАСС / ЕРА / NAJEEB ALMAHBOOBI

На форуме компьютерной игры War Thunder один из пользователей — бывший танкист Армии Франции — в ходе спора с пользователями прикрепил сообщение с секретным руководством по управлению танком Leclerc. Об этом сообщил UK Defence Journal.

Пользователи форума обсуждали характеристики танка, а один из них поделился своим рассказом о службе на модели S2.3 и для подкрепления своих слов опубликовал часть секретного руководства по управлению машиной. Модераторы позднее удалили его сообщение.

"Ребят, не смешно сливать секретные документы современного оборудования. Вы подвергаете угрозе жизни многих, кто ежедневно работает на этих машинах. Имейте в виду, что такие документы будут незамедлительно удаляться, а по отношению к опубликовавшим будут применяться санкции", — объявил модератор под никнеймом JagdEnte.

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Ранее другой преданный фанат War Thunder опубликовал выдержки из военного пособия с характеристиками британского танка Challenger 2, чтобы разработчики повысили точность дизайна машины.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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