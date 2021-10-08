В Кремле рассказали о контактах Путина с новым премьером Японии
Во время первого телефонного разговора лидеры не обсуждали график личных переговоров.
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Фумио Кисида выразили взаимную заинтересованность в сотрудничестве стран на всех уровнях. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Вчера была подтверждена заинтересованность обеих сторон в продолжении диалога на всех уровнях. Конечно, сейчас всё делается с оговоркой на эпидемиологическую ситуацию", — сказал представитель Кремля.
Также Песков отметил, что во время первого телефонного разговора Путина с новым премьером Японии лидеры не обсуждали график личных контактов.
Напомним, 4 октября парламент Японии утвердил 64-летнего Фумио Кисиду на пост премьер-министра страны. В тот же день он сформировал свой кабинет. Говоря об отношениях с Россией, Кисида подтвердил намерение и дальше вести переговоры по мирному договору на основании имеющихся соглашений, в том числе достигнутого в 2018 году в Сингапуре.
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