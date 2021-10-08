В Кремле рассказали о контактах Путина с новым премьером Японии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Фумио Кисида выразили взаимную заинтересованность в сотрудничестве стран на всех уровнях. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Вчера была подтверждена заинтересованность обеих сторон в продолжении диалога на всех уровнях. Конечно, сейчас всё делается с оговоркой на эпидемиологическую ситуацию", — сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что во время первого телефонного разговора Путина с новым премьером Японии лидеры не обсуждали график личных контактов.