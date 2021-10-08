НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лавров заподозрил США в попытке "подорвать" энергетические отношения России и ЕС

Глава МИД РФ считает, что в связи с этим странам нужно сотрудничать гораздо теснее и системнее.

8 октября, 10:24
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Ведяшкин Сергей</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Ведяшкин Сергей

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты начали предпринимать попытки подорвать сотрудничество России и Евросоюза в области энергетики. Об этом он сообщил в пятницу на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

"Соединённые Штаты прямо говорят, что сотрудничество с Россией противоречит интересам энергобезопасности Европы. Они хотят нас прямо поссорить в этой сфере, понизить нашу взаимозависимость", — сказал глава МИД РФ, добавив, что в текущей ситуации с повышением цен на газ России и ЕС нужно сотрудничать гораздо теснее и системнее.

Захарова заявила о колониальном взгляде Евросоюза на мир

Захарова заявила о колониальном взгляде Евросоюза на мир

Ранее Лавров заявил, что альянсы AUKUS и Quad размывают форматы сотрудничества в АСЕАН. Он назвал блоки индо-тихоокеанскими стратегиями, которые изобретены Соединёнными Штатами.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1