Лавров заподозрил США в попытке "подорвать" энергетические отношения России и ЕС
Глава МИД РФ считает, что в связи с этим странам нужно сотрудничать гораздо теснее и системнее.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Ведяшкин Сергей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты начали предпринимать попытки подорвать сотрудничество России и Евросоюза в области энергетики. Об этом он сообщил в пятницу на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.
"Соединённые Штаты прямо говорят, что сотрудничество с Россией противоречит интересам энергобезопасности Европы. Они хотят нас прямо поссорить в этой сфере, понизить нашу взаимозависимость", — сказал глава МИД РФ, добавив, что в текущей ситуации с повышением цен на газ России и ЕС нужно сотрудничать гораздо теснее и системнее.
Ранее Лавров заявил, что альянсы AUKUS и Quad размывают форматы сотрудничества в АСЕАН. Он назвал блоки индо-тихоокеанскими стратегиями, которые изобретены Соединёнными Штатами.
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