Лавров заподозрил США в попытке "подорвать" энергетические отношения России и ЕС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты начали предпринимать попытки подорвать сотрудничество России и Евросоюза в области энергетики. Об этом он сообщил в пятницу на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

"Соединённые Штаты прямо говорят, что сотрудничество с Россией противоречит интересам энергобезопасности Европы. Они хотят нас прямо поссорить в этой сфере, понизить нашу взаимозависимость", — сказал глава МИД РФ, добавив, что в текущей ситуации с повышением цен на газ России и ЕС нужно сотрудничать гораздо теснее и системнее.