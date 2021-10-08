В Кремле назвали НАТО блоком антироссийской направленности

О возможном сотрудничестве между РФ и НАТО пока не может идти речи, тем более что военно-политический альянс обладает антироссийской направленностью. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"НАТО — это не инструмент сотрудничества, это не инструмент взаимодействия. Это блок, который в целом имеет антироссийскую направленность. Так мы его воспринимаем, и это наше восприятие отчётливо подтверждается действиями этого блока. Пока о сотрудничестве говорить не приходится, сотрудничества, собственно, нет", — рассказал Песков.