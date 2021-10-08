В Кремле назвали НАТО блоком антироссийской направленности
В связи с этим говорить о сотрудничестве пока не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Фото © Shutterstock
О возможном сотрудничестве между РФ и НАТО пока не может идти речи, тем более что военно-политический альянс обладает антироссийской направленностью. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"НАТО — это не инструмент сотрудничества, это не инструмент взаимодействия. Это блок, который в целом имеет антироссийскую направленность. Так мы его воспринимаем, и это наше восприятие отчётливо подтверждается действиями этого блока. Пока о сотрудничестве говорить не приходится, сотрудничества, собственно, нет", — рассказал Песков.
При этом он добавил, что Россия не оставит без ответа решение НАТО о сокращении численности миссии РФ при военно-политическом альянсе.
Напомним, в НАТО решили сократить состав постоянного представительства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 сотрудников. Такой шаг был сделан в ответ на якобы имевшую место "враждебную деятельность Москвы в последние годы". Генсек альянса Йенс Столтенберг объяснил, что такое решение было принято в связи с деятельностью РФ и разведывательной информацией НАТО.
Комментариев: 0