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В Кремле назвали НАТО блоком антироссийской направленности

В связи с этим говорить о сотрудничестве пока не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

8 октября, 10:32

Фото © Shutterstock

О возможном сотрудничестве между РФ и НАТО пока не может идти речи, тем более что военно-политический альянс обладает антироссийской направленностью. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"НАТО — это не инструмент сотрудничества, это не инструмент взаимодействия. Это блок, который в целом имеет антироссийскую направленность. Так мы его воспринимаем, и это наше восприятие отчётливо подтверждается действиями этого блока. Пока о сотрудничестве говорить не приходится, сотрудничества, собственно, нет", — рассказал Песков.

При этом он добавил, что Россия не оставит без ответа решение НАТО о сокращении численности миссии РФ при военно-политическом альянсе.

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Напомним, в НАТО решили сократить состав постоянного представительства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 сотрудников. Такой шаг был сделан в ответ на якобы имевшую место "враждебную деятельность Москвы в последние годы". Генсек альянса Йенс Столтенберг объяснил, что такое решение было принято в связи с деятельностью РФ и разведывательной информацией НАТО.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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