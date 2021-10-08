Роналду признали лучшим футболистом сентября в чемпионате Англии

Форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду признали лучшим футболистом сентября в Английской премьер-лиге. Об этом сообщается на сайте организации.

Португалец провёл в сентябре три матча в чемпионате страны, забив три гола. Он отметился дублем в игре с "Ньюкаслом" (4:1), а также поразил ворота "Вест Хэма" (2:1).

В борьбе за приз 36-летний футболист опередил Мохамеда Салаха ("Ливерпуль"), Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Антонио Рюдигера ("Челси"), Аллана Сен-Максимена ("Ньюкасл") и Исмаилу Сарра ("Уотфорд").