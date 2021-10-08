Роналду признали лучшим футболистом сентября в чемпионате Англии
В прошлом сезоне португальский нападающий забил в трёх матчах три гола.
Фото © ФК "Манчестер Юнайтед"
Форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду признали лучшим футболистом сентября в Английской премьер-лиге. Об этом сообщается на сайте организации.
Португалец провёл в сентябре три матча в чемпионате страны, забив три гола. Он отметился дублем в игре с "Ньюкаслом" (4:1), а также поразил ворота "Вест Хэма" (2:1).
3️⃣ 𝗚𝗮𝗺𝗲𝘀— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) October 8, 2021
3️⃣ 𝗚𝗼𝗮𝗹𝘀
Cristiano Ronaldo is September's @premierleague #POTM#FIFA22 #PoweredByFootball pic.twitter.com/zE2l8cYt9o
В борьбе за приз 36-летний футболист опередил Мохамеда Салаха ("Ливерпуль"), Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Антонио Рюдигера ("Челси"), Аллана Сен-Максимена ("Ньюкасл") и Исмаилу Сарра ("Уотфорд").
Для Роналду приз лучшему футболисту месяца в чемпионате Англии стал пятым в карьере и первым после возвращения в "Манчестер Юнайтед".
Португалец подписал контракт с МЮ на два сезона в конце августа, перейдя из туринского "Ювентуса".
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