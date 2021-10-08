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Роналду признали лучшим футболистом сентября в чемпионате Англии

В прошлом сезоне португальский нападающий забил в трёх матчах три гола.

8 октября, 10:48
<p>Фото © ФК "Манчестер Юнайтед"</p>

Фото © ФК "Манчестер Юнайтед"

Форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду признали лучшим футболистом сентября в Английской премьер-лиге. Об этом сообщается на сайте организации.

Португалец провёл в сентябре три матча в чемпионате страны, забив три гола. Он отметился дублем в игре с "Ньюкаслом" (4:1), а также поразил ворота "Вест Хэма" (2:1).

В борьбе за приз 36-летний футболист опередил Мохамеда Салаха ("Ливерпуль"), Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Антонио Рюдигера ("Челси"), Аллана Сен-Максимена ("Ньюкасл") и Исмаилу Сарра ("Уотфорд").

Для Роналду приз лучшему футболисту месяца в чемпионате Англии стал пятым в карьере и первым после возвращения в "Манчестер Юнайтед".

Водителю Роналду не удалось заправить машину футболиста из-за нехватки топлива в Британии

Водителю Роналду не удалось заправить машину футболиста из-за нехватки топлива в Британии

Португалец подписал контракт с МЮ на два сезона в конце августа, перейдя из туринского "Ювентуса".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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