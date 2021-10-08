ЦБ начал проверять переводы россиян с карты на карту

Центральный банк России начал борьбу с нелегальными переводами и запросил у кредитных организаций информацию о контроле клиентских переводов с карты на карту. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Если инициатива получит развитие и правовую основу, то для осуществления переводов будет недостаточно указания только информации о номере карты", — говорится в сообщении.

Также ЦБ предложил финансовым организациям использовать переводы через систему быстрых платежей (СБП), но в этом случае банки лишаются одного из источников комиссионного дохода. Кроме того, Центробанк запросил у финансовых учреждений предоставить до 18 октября данные по выявленным ими дропперским операциям или переводам с карты на карту, а также способы выявления "дропперов" — лиц, через которых проходят незаконно списанные средства.