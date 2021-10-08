ЦБ начал проверять переводы россиян с карты на карту
Там также потребовали от банков предоставить данные по выявленным ими дропперским операциям.
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Центральный банк России начал борьбу с нелегальными переводами и запросил у кредитных организаций информацию о контроле клиентских переводов с карты на карту. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.
"Если инициатива получит развитие и правовую основу, то для осуществления переводов будет недостаточно указания только информации о номере карты", — говорится в сообщении.
Также ЦБ предложил финансовым организациям использовать переводы через систему быстрых платежей (СБП), но в этом случае банки лишаются одного из источников комиссионного дохода. Кроме того, Центробанк запросил у финансовых учреждений предоставить до 18 октября данные по выявленным ими дропперским операциям или переводам с карты на карту, а также способы выявления "дропперов" — лиц, через которых проходят незаконно списанные средства.
Ранее Лайф сообщал, что ЦБ отозвал лицензию у московского "Орбанка". По величине активов он занимал 289-е место в банковской системе страны и являлся участником системы страхования вкладов.
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