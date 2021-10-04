В Сеть слили инструкцию мошенников: Как отвечать фальшивым сотрудникам банков и силовикам Каждый телефонный мошенник зарабатывает в день примерно 200 тыс. рублей. Обманывать людей ему помогает инструкция. Как с ним общаться и обезопасить свои деньги? 3 октября, 21:40 Фото © nerulife.ru

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что неформальной столицей телефонного мошенничества на постсоветском пространстве является украинский город Днепр. В конце прошлого года там числилось около тысячи кол-центров жуликов, которые представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов.

Недавно журналист украинского издания "Страна" в рамках подготовки материала смог устроиться на работу в один из таких кол-центров, который специализируется на обмане клиентов банков в России. По его словам, каждый мошенник совершает в день около 300 звонков в Россию. Ежедневный план у него — около 200 тыс. рублей, из которых он получает 15 тыс. При этом у мошенников есть еженедельная зарплата $100.

Кроме того, журналист опубликовал скрипты — инструкции, по которым мошенники ведут свой разговор с потенциальными жертвами.

Большинство россиян уверены, что всегда распознают телефонных мошенников. Более того, услышав об очередном пострадавшем, многие высказываются, что на "развод по телефону" попадают только излишне доверчивые люди. Однако мало кто задаётся вопросом: если мошенников действительно так легко узнать, почему же они до сих пор не прекратили свою деятельность? Оказывается, не всё так просто, в телефонные ловушки попадаются не только "финансово безграмотные" люди. Конечно, речь не идёт о так называемых тюремных кол-центрах, звонки из которых сводятся к примитивным просьбам назвать номер банковской карты и код на её обороте либо к "уточнению" ваших паспортных данных, ведь настоящие "профессионалы" по удалённому выманиванию денег действуют более изощрённо.

Летом этого года был всплеск звонков россиянам от мошенников, которые под видом банковских сотрудников пытались завладеть персональными данными по новой схеме: сообщали, что по "единому лицевому счёту клиента", который отслеживается в Центробанке и закреплён за каждым россиянином, отразились запросы, выглядящие как подозрительные операции. Далее злоумышленники кратко сообщали, что этот так называемый лицевой счёт отражает все операции с картами, вкладами и кредитами во всех кредитных организациях РФ, поэтому нужно опровергнуть или подтвердить факт движения средств по картам, привязанным к номеру телефона клиента. А после этого гражданину поступало бесплатное СМС-сообщение с номера 900 якобы для проверки привязки номера телефона (на самом деле для усыпления бдительности, ведь номер, с которого отправлялось сообщение, был подставным и генерировался IP-станцией злоумышленников). После этого сообщалось, что, к сожалению, все счета клиента и информация о них уже автоматически заблокированы и ЦБ начал проверку, но, может быть, блокировка произошла в связи с тем, что кто-то пытался воспользоваться данными. Поэтому всё разблокировать без длительной проверки можно, просто надо назвать количество карт и счетов, открытых во всех банках, а также даты и примерный объём последних операций по ним. Если названная информация совпадёт с той, которую якобы передают банки в ЦБ, то блокировка будет снята в течение нескольких минут.

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Если мошенникам удавалось выманить интересующие их данные, то они либо от имени жертвы делали перевод денег на подставные счета, либо дистанционно обращались в соответствующий российский банк, представившись его клиентом, и сообщали о смене телефонного номера, а после пытались дистанционно получить кредит с привязкой к новому номеру, при этом паспортные данные (которые редко требовались для дистанционного оформления) брались из купленных баз.

Данная схема практиковалась некой конторой, расположенной в Киеве, которая посягала исключительно на клиентов российских банков (копия скрипта украинских мошенников имеется в редакции Лайфа). По сообщениям наших источников, "оператор" этого кол-центра получал в неделю зарплату $100 и процент от суммы, которую ему удавалось выманить преимущественно у пожилых россиян, веривших в историю о некоем "лицевом счёте".

— Очевидно, что эта схема изначально была построена для обмана лиц старшего возраста, — утверждает полковник юстиции Алексей Птицын. — В скриптах, по которым злоумышленниками велось общение, явно сделан психологический акцент на эффект внезапной проблемы, которую якобы уже решает госструктура и которой всего-то надо немного помочь. Тем более что и СМС-сообщения присылают с короткого номера, к которому есть доверие. Вот пожилые люди, которые в большей степени лояльны к государству, чем молодёжь, и "помогают", а в результате теряют свои же деньги.

Журналист "Страны" Влад Бовтрук устроился на работу в подпольный кол-центр, который действует в центре Киева. Мошенники обзванивают клиентов российских банков, пытаясь обманным путём заставить человека осуществить денежный перевод. Видео © t.me/stranaua

Но не только люди старшего поколения позволяют украсть свои деньги телефонным мошенникам. С другой, "более проработанной" схемой обмана столкнулась жительница Екатеринбурга Светлана.

Ей позвонили по номеру известного банка и отработанным голосом поинтересовались, когда девушка желает забрать свою кредитную карту. Светлана ответила, что уже давно не является клиентом этого банка и поэтому карту заказать не могла. Звонивший объяснил, что в таком случае, вероятно, произошла утечка персональных данных, и, пообещав самостоятельно сообщить в соответствующие структуры, разговор закончил.

Светлана со стороны звонившего никакого подвоха не заподозрила, так как он говорил чётко и вежливо и не выспрашивал ничего о счетах и каких-либо данных. Но девушка слегка занервничала по поводу своих персональных данных, которые, конечно же, могли быть в банке, в котором она ранее обслуживалась.

Примерно через четверть часа Светлане поступил новый звонок, на этот раз с номера того банка, где у неё был счёт и несколько карт. Звонившая представилась сотрудником службы безопасности и назвала паспортные данные Светланы, её телефонный номер и номер двух её пластиковых карт. После этого сообщила, что от имени Светланы подана кредитная заявка, которая одобрена, но есть данные, что заявки на кредиты были поданы от имени Светланы ещё в несколько банков, если девушка к этому непричастна, то, значит, это сделали мошенники. После этого лжебезопасница предложила Светлане посетить отделение её банка и получить бланк с одобрением кредита и саму карту, уверяя, что это надо сделать до того, как в банк придут мошенники и получат карту вместо неё. Девушка пребывала в замешательстве — она была уверена, что мошенники не отправляют своих жертв в банк, поэтому ей показалось, что на другом конце телефонного провода действительно реальный работник банка. Тем временем лжебезопасница продолжила исполнять свою роль. Она сообщила, что получение карты ни к чему не обязывает, ведь её никто не заставляет пользоваться кредитом — в крайнем случае, для её спокойствия она может в присутствии сотрудников МВД снять все деньги с карты и тут же внести их в погашение на свой счёт, тем самым закрыв все кредитные обязательства. Пока она колебалась, псевдобезопастница закончила разговор, пожелав девушке принять правильное решение. Но девушка собраться с мыслями не успела, ей тут же позвонил мужчина, представившийся оперативным сотрудником МВД. Светлана быстро набрала в поисковой строке Интернета номер звонившего и увидела, что он действительно значится как эмвэдэшный — как раз того района, где девушка живёт. Псевдооперативник сообщил Светлане, что получил информацию из банка и что подобных случаев уже несколько. При этом он уверил, что понимает состояние Светланы, но если она не получит карту, то не будет зафиксирован факт незаконной выдачи, а значит, злоумышленники и, возможно, их пособники в банке уйдут от наказания. Поэтому он готов сопровождать девушку для получения карты и поможет ей организовать внесение денег на счёт для погашения кредита, который она не просила.

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Девушка уже была почти готова согласиться, тем более "оперативник" сыпал разного рода умными терминами и статьями законов, пока звонивший, который якобы в этот момент заполнял какой-то документ, в разговоре не выдал: "...Да, пишу паспорт, выданный Камень-Уральским отделением". "Каменск-Уральским", — поправила мужчину Светлана и тут же задумалась, что вряд ли оперативник Екатеринбурга, который к тому же имеет на руках данные её паспорта, мог ошибиться. Поэтому девушка тут же сбросила звонок и набрала горячую линию своего банка, где сообщили, что ей, как и многим зарплатным клиентам, предварительно одобрена кредитная карта, но получить её она может, только если оставит заявку, пока же такого обращения от неё не поступало. Завершив разговор с банковской поддержкой, девушка задалась вопросом, почему вообще ввязалась в разговор, ведь ещё несколько дней назад сама удивлялась, что кто-то каким-то образом шёл на контакт с мошенниками, но ответа для себя так и не нашла.

— Это современная продвинутая система отъёма денег, — поясняет адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — В данном случае злоумышленники действуют слаженно и "обкладывают" жертву сразу с нескольких сторон, не давая ей разобраться в ситуации. Для этого используется большой массив достоверной информации, которую мошенники заранее готовят к разговору. Цель их была в том, чтобы девушка подала заявку на кредитную карту, после получения которой они впоследствии могли бы добраться до денег Светланы, обналичив кредит. Рассчитан такой подход на людей, склонных верить только фактам, и этими фактами как раз и козыряют преступники. При этом они стараются всё делать с таким напором, чтобы человек не успел ничего спокойно обдумать, но при этом начал выдавать интересующую мошенников информацию и выполнять их команды.

Ситуации, схожие с той, в которую попала Светлана, сейчас повторяются в Москве и Санкт-Петербурге. В числе пострадавших оказались менеджер строительной компании, инженер, учитель и другие совсем не такие уж безграмотные и наивные люди. Они всего лишь на несколько минут позволили злоумышленникам завладеть их вниманием, а после совершили переводы или открыли на своё имя карты, сообщив данные мошенникам, или подтвердили смену телефонного номера на продиктованный им не известными, но почему-то ставшими доверенными людьми. В итоге, в отличие от Светланы, те люди потеряли не одну тысячу рублей, а некоторые до сих пор выплачивают долг по кредитам.

Согласно данным ЦБ, количество денежных переводов без согласия клиентов банков во втором квартале 2021 года выросло до 237 тысяч — это почти на четверть больше, чем за аналогичный период 2020 года. А похищенная со счетов сумма увеличилась на 40% (до трёх миллиардов рублей).

Как это ни банально, но совет тут только один: пожалуйста, будьте осторожны, просто прерывайте все телефонные разговоры о ваших финансах с незнакомыми людьми с первых же их слов и перезванивайте в свой банк. Это не займёт много времени, но избавит от многих проблем.

Авторы Максим Греков