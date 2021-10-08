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Медный всадник скроется от петербуржцев в строительных лесах

Ранее у скульптуры обнаружили трещины, которые стали поводом для начала её реставрации.

8 октября, 11:20
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Знаменитый петербургский памятник Медный всадник уже в середине октября будет скрыт от глаз жителей и гостей города строительными лесами. Об этом заявили в Государственном музее городской скульптуры, в чьём ведении находится монумент.

"Сейчас начались работы по монтажу строительного городка. Планируется подвести электричество, организовать проезд для техники. Леса по периметру памятника начнут возводить ориентировочно с 15 октября", — рассказали газете "Петербургский дневник" в учреждении.

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Уточняется, что памятник будет закрыт от любопытных глаз горожан и гостей города до 7 мая следующего года. Его восстановлением займутся специалисты мастерской "Наследие". На обновление скульптуры и гром-камня, который служит постаментом для памятника, уйдёт около 40 миллионов рублей.

Ранее Лайф рассказывал, что в Луганске открыли первый в Донбассе памятник доктору Лизе. Бюст установили в рамках проекта "Аллея российской славы". Автором скульптуры стал народный художник России Салават Щербаков.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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