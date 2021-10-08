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Лавров посоветовал Европе почаще слушать Путина

Таким образом глава МИД РФ прокомментировал снижение цен на газ в Европе после выступления российского президента.

8 октября, 11:40
<p>Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Европе стоит почаще слушать президента России Владимира Путина. Таким мнением он поделился после слов главы государства о снижении цены на газ в ЕС.

"Пусть слушают почаще (выступления Путина. — Прим. Лайфа)", — пошутил Лавров, отвечая на слова представителя французской компании Engie в России Альберта Григоряна, который отметил позитивную реакцию рынков на выступление Путина.

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Ранее Лайф писал о том, что Лавров заподозрил США в попытке "подорвать" энергетические отношения России и ЕС. Глава МИД РФ считает, что в связи с этим странам нужно сотрудничать гораздо теснее и системнее.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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