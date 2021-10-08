Лавров посоветовал Европе почаще слушать Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Европе стоит почаще слушать президента России Владимира Путина. Таким мнением он поделился после слов главы государства о снижении цены на газ в ЕС.

"Пусть слушают почаще (выступления Путина. — Прим. Лайфа)", — пошутил Лавров, отвечая на слова представителя французской компании Engie в России Альберта Григоряна, который отметил позитивную реакцию рынков на выступление Путина.