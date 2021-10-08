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Боррель обсудит с Украиной положение русского языка в стране

Политик утверждает, что жалобы в отношении использования языков присутствуют с обеих сторон.

8 октября, 11:34
<p>Фото © Pool/Getty Images</p>

Фото © Pool/Getty Images

На саммите Украина — ЕС, который состоится 12 октября, будет обсуждаться вопрос русского языка. Об этом в ходе Нового экономического форума в Мадриде сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Я буду на Украине, на совете Украина — ЕС, мы будем говорить о безопасности и обороне. Есть жалобы со стороны России на отношение к русскому языку на Украине, со стороны Украины — на отношение к украинскому языку в России", — сказал политик.

"И это в такое время!": Журналиста на Украине возмутил русский язык в S.T.A.L.K.E.R. 2

"И это в такое время!": Журналиста на Украине возмутил русский язык в S.T.A.L.K.E.R. 2

Ранее на Украине утвердили перевод крымско-татарского языка на латиницу. К 1 сентября 2025 года в стране решено переписать все учебники и другие материалы для образовательного процесса на этом языке.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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