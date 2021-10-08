Боррель обсудит с Украиной положение русского языка в стране

На саммите Украина — ЕС, который состоится 12 октября, будет обсуждаться вопрос русского языка. Об этом в ходе Нового экономического форума в Мадриде сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Я буду на Украине, на совете Украина — ЕС, мы будем говорить о безопасности и обороне. Есть жалобы со стороны России на отношение к русскому языку на Украине, со стороны Украины — на отношение к украинскому языку в России", — сказал политик.