Боррель обсудит с Украиной положение русского языка в стране
Политик утверждает, что жалобы в отношении использования языков присутствуют с обеих сторон.
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На саммите Украина — ЕС, который состоится 12 октября, будет обсуждаться вопрос русского языка. Об этом в ходе Нового экономического форума в Мадриде сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Я буду на Украине, на совете Украина — ЕС, мы будем говорить о безопасности и обороне. Есть жалобы со стороны России на отношение к русскому языку на Украине, со стороны Украины — на отношение к украинскому языку в России", — сказал политик.
Ранее на Украине утвердили перевод крымско-татарского языка на латиницу. К 1 сентября 2025 года в стране решено переписать все учебники и другие материалы для образовательного процесса на этом языке.
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