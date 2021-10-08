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В Москве задержан топ-менеджер ГК "Самолёт" Александр Лефель

Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

8 октября, 11:35
<p>Фото © znak.com / Яромир Романов</p>

Фото © znak.com / Яромир Романов

В Москве задержан директор по развитию регионов группы компаний "Самолёт" Александр Лефель. Следствие просит Тверской суд заключить его под стражу.

"В адрес Тверского районного суда города Москвы поступило ходатайство следствия в отношении обвиняемого Александра Лефеля об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", — говорится в сообщении суда.

Как уточняет ТАСС, Лефеля задержали в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Ранее Лефель занимал пост вице-президента группы компаний "ПИК".

Потенциал для следствия: Через бывшего замминистра Марину Ракову прошло почти 3 млрд рублей, но ей вменяют хищение только 50 млн

Потенциал для следствия: Через бывшего замминистра Марину Ракову прошло почти 3 млрд рублей, но ей вменяют хищение только 50 млн

А ранее тоже по делу о мошенничестве была арестована Марина Ракова, экс-замминистра просвещения и бывший вице-президент Сбербанка. Она стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году. Также арестован гражданский муж Раковой. По данным следствия, возлюбленная фиктивно устроила Артура Стеценко в Фонд новых форм развития образования и с 2017 по 2019 год под видом зарплаты он получил более девяти миллионов рублей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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