Власти Москвы выплатят избитому в метро парню 2 миллиона рублей

Роману Ковалёву, которого в московском метро избили трое приезжих из-за того, что он заступился за девушку, выплатят два миллиона рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, посетивший парня в больнице.

"Спасибо девушке, которая помогла задержать бандитов. Спасибо за оперативную работу машинисту, дежурной и наряду полиции. Поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере двух миллионов рублей", — написал мэр.