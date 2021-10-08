Власти Москвы выплатят избитому в метро парню 2 миллиона рублей
Сергей Собянин отметил, что молодой человек чувствует себя гораздо лучше, но ему ещё предстоит операция.
Фото © Twitter / Сергей Собянин
Роману Ковалёву, которого в московском метро избили трое приезжих из-за того, что он заступился за девушку, выплатят два миллиона рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, посетивший парня в больнице.
"Спасибо девушке, которая помогла задержать бандитов. Спасибо за оперативную работу машинисту, дежурной и наряду полиции. Поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере двух миллионов рублей", — написал мэр.
Собянин отметил, что молодой человек чувствует себя гораздо лучше, но ему ещё предстоит операция. По словам главы города, врачи будут делать всё возможное, чтобы полностью восстановить его здоровье.
Напомним, вечером 4 октября в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская" завязалась драка между москвичом и тремя приезжими — молодой человек заступился за девушку и был сильно избит. В отношении напавших возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Лайф рассказывал, что 6 октября суд отправил их под стражу. Позже по поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело было переквалифицировано на статью "Покушение на убийство", а также добавлена ещё одна статья — "Применение насилия в отношении представителя власти". В Дагестане, уроженцами которого являются злоумышленники, призвали сурово наказать молодых людей. Пострадавшего тоже наградят медалью "Доблесть и отвага" СК РФ.
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