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Мурашко: В России более миллиона ковидных пациентов находятся под наблюдением врачей

Власти страны разворачивают в регионах дополнительные койки для заразившихся граждан.

8 октября, 11:45

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

В России число ковидных пациентов под наблюдением врачей превысило 1,038 миллиона человек. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе посещения Курской областной клинической больницы.

"Сегодня под наблюдением медицинских работников находится более 1,038 миллиона пациентов. Это очень большой контингент пациентов, одновременно требующих лечения. В среднем на каждом участке сегодня в стране находится до 14 пациентов, одновременно болеющих новой коронавирусной инфекцией. Это колоссальный объём и колоссальная нагрузка", — сказал министр.

Мурашко ответил, что власти разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. По его словам, ситуация остаётся "крайне напряжённой".

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Напомним, Мурашко ранее заявил, что в России всего 2% вакцинированных от коронавируса подхватывают эту инфекцию.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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