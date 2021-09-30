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Бывший военный одолел аллигатора, и всё благодаря хитрому трюку, который он увидел на Animal Planet

Никогда не знаешь, что тебе поможет справиться с атакой хищника — военное образование или... телеканал Animal Planet.

30 сентября, 15:35

Кадры из видео © YouTube / Galaxy Views

Пару дней назад 26-летний ветеран Армии США Юджин Боззи копался в своём гараже вместе с племянником, пока на улице его маленькая дочь гоняла на велосипеде. В один момент парень услышал странный шум на улице, ещё через несколько секунд девочка закричала: "Пап, тут огромный аллигатор шипит на меня!" Американец выскочил, отвёл девочку на безопасное расстояние, но с хищником нужно было что-то делать — не позволять же ему слоняться по району.

Тогда бывший военный схватил мусорный бак, вывалил из него всё, что было, и пошёл с ним на аллигатора. Удивительно, но стратегия сработала

Кадры из видео © YouTube / Galaxy Views

На кадрах видно, что Боззи несколько раз был близок к тому, чтобы поймать аллигатора, но тот каждый раз пятился и шипел на мужчину. Лишь когда ветеран хлопнул животное крышкой бака, оно сдалось. Уже через считаные секунды под восхищённые вопли зевак Юджин поднял бак с хищником внутри. По словам бывшего военного, поймать зверя было легко.

Аллигатор не оказал серьёзного сопротивления. Я мог быть более агрессивным и поймать его быстрее, но я не из тех, кто причиняет вред животным. Я был очень аккуратен с ним

Юджин Боззи

Кадры из видео © YouTube / Galaxy Views

Кадры из видео © YouTube / Galaxy Views

Кроме того, когда журналисты намекнули на то, что Боззи удалось одолеть аллигатора только благодаря военному опыту, он поспешил их разуверить. Секрет успеха был в одной передаче…

Трюк с крышкой я придумал, вспомнив всё, что видел на телеканале Animal Planet. Бак был похож на большой рот, и аллигатор испугался упавшей заслонки, решив, скорее всего, что это пасть бегемота

Юджин Боззи

Близняшка, которую сестра вырвала из пасти крокодила, показала ужасающие шрамы после нападения

Близняшка, которую сестра вырвала из пасти крокодила, показала ужасающие шрамы после нападения

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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