Бывший военный одолел аллигатора, и всё благодаря хитрому трюку, который он увидел на Animal Planet
Никогда не знаешь, что тебе поможет справиться с атакой хищника — военное образование или... телеканал Animal Planet.
Пару дней назад 26-летний ветеран Армии США Юджин Боззи копался в своём гараже вместе с племянником, пока на улице его маленькая дочь гоняла на велосипеде. В один момент парень услышал странный шум на улице, ещё через несколько секунд девочка закричала: "Пап, тут огромный аллигатор шипит на меня!" Американец выскочил, отвёл девочку на безопасное расстояние, но с хищником нужно было что-то делать — не позволять же ему слоняться по району.
Тогда бывший военный схватил мусорный бак, вывалил из него всё, что было, и пошёл с ним на аллигатора. Удивительно, но стратегия сработала
На кадрах видно, что Боззи несколько раз был близок к тому, чтобы поймать аллигатора, но тот каждый раз пятился и шипел на мужчину. Лишь когда ветеран хлопнул животное крышкой бака, оно сдалось. Уже через считаные секунды под восхищённые вопли зевак Юджин поднял бак с хищником внутри. По словам бывшего военного, поймать зверя было легко.
Аллигатор не оказал серьёзного сопротивления. Я мог быть более агрессивным и поймать его быстрее, но я не из тех, кто причиняет вред животным. Я был очень аккуратен с ним
Кроме того, когда журналисты намекнули на то, что Боззи удалось одолеть аллигатора только благодаря военному опыту, он поспешил их разуверить. Секрет успеха был в одной передаче…
Трюк с крышкой я придумал, вспомнив всё, что видел на телеканале Animal Planet. Бак был похож на большой рот, и аллигатор испугался упавшей заслонки, решив, скорее всего, что это пасть бегемота
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