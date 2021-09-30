Бывший военный одолел аллигатора, и всё благодаря хитрому трюку, который он увидел на Animal Planet

Пару дней назад 26-летний ветеран Армии США Юджин Боззи копался в своём гараже вместе с племянником, пока на улице его маленькая дочь гоняла на велосипеде. В один момент парень услышал странный шум на улице, ещё через несколько секунд девочка закричала: "Пап, тут огромный аллигатор шипит на меня!" Американец выскочил, отвёл девочку на безопасное расстояние, но с хищником нужно было что-то делать — не позволять же ему слоняться по району.

Тогда бывший военный схватил мусорный бак, вывалил из него всё, что было, и пошёл с ним на аллигатора. Удивительно, но стратегия сработала

Кадры из видео © YouTube / Galaxy Views

На кадрах видно, что Боззи несколько раз был близок к тому, чтобы поймать аллигатора, но тот каждый раз пятился и шипел на мужчину. Лишь когда ветеран хлопнул животное крышкой бака, оно сдалось. Уже через считаные секунды под восхищённые вопли зевак Юджин поднял бак с хищником внутри. По словам бывшего военного, поймать зверя было легко.

Аллигатор не оказал серьёзного сопротивления. Я мог быть более агрессивным и поймать его быстрее, но я не из тех, кто причиняет вред животным. Я был очень аккуратен с ним Юджин Боззи

Кадры из видео © YouTube / Galaxy Views

Кроме того, когда журналисты намекнули на то, что Боззи удалось одолеть аллигатора только благодаря военному опыту, он поспешил их разуверить. Секрет успеха был в одной передаче…