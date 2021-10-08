Фигуристы сборной России получили американские визы для участия в Гран-при

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что спортсмены национальной сборной получили американские визы для участия в стартовом этапе Гран-при. Об этом сообщает РИА "Новости".

Визы в Посольстве США в Ташкенте получили Артур Даниелян, Дарья Усачёва, Даниил Самсонов, спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Андрей Багин, выступающий в танцевальном дуэте с Аннабель Морозовой, а также несколько тренеров.

Первый этап Гран-при по фигурному катанию нового сезона пройдёт с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе.