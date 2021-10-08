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Фигуристы сборной России получили американские визы для участия в Гран-при

Стартовый этап нового сезона пройдёт 22–24 октября в Лас-Вегасе.

8 октября, 11:52
<p>Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTwIfyQooi-/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dimakozlovski</a></p>

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото © Instagram / dimakozlovski

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что спортсмены национальной сборной получили американские визы для участия в стартовом этапе Гран-при. Об этом сообщает РИА "Новости".

Визы в Посольстве США в Ташкенте получили Артур Даниелян, Дарья Усачёва, Даниил Самсонов, спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Андрей Багин, выступающий в танцевальном дуэте с Аннабель Морозовой, а также несколько тренеров.

Первый этап Гран-при по фигурному катанию нового сезона пройдёт с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе.

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В мае американское посольство в Москве приостановило рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. С тех пор выдаётся лишь ограниченное количество срочных иммиграционных виз в случае истечения срока их действия, также исключением являются ситуации с угрозой жизни или наступлением смерти.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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