Фигуристы сборной России получили американские визы для участия в Гран-при
Стартовый этап нового сезона пройдёт 22–24 октября в Лас-Вегасе.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото © Instagram / dimakozlovski
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что спортсмены национальной сборной получили американские визы для участия в стартовом этапе Гран-при. Об этом сообщает РИА "Новости".
Визы в Посольстве США в Ташкенте получили Артур Даниелян, Дарья Усачёва, Даниил Самсонов, спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Андрей Багин, выступающий в танцевальном дуэте с Аннабель Морозовой, а также несколько тренеров.
Первый этап Гран-при по фигурному катанию нового сезона пройдёт с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе.
В мае американское посольство в Москве приостановило рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. С тех пор выдаётся лишь ограниченное количество срочных иммиграционных виз в случае истечения срока их действия, также исключением являются ситуации с угрозой жизни или наступлением смерти.
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