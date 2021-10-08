Лавров анонсировал новый порядок въезда и выезда из России
Он отметил, что визовая поддержка и комфортность в этой сфере должны стать частью инвестиционной привлекательности страны.
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МВД России в течение нескольких месяцев подготовит для иностранцев новый порядок въезда и выезда из страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе общения с членами Ассоциации европейского бизнеса.
"По поручению президента Министерство внутренних дел готовит транспарентный комплексный подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации, мы хотим, чтобы эти процедуры были прозрачными", — сказал он.
Лавров заявил, что замечания европейского бизнеса по порядку въезда будут переданы в межведомственную группу, которая занимается подготовкой новой процедуры. Глава МИД подчеркнул, что РФ заинтересована в том, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно. Кроме того, визовая поддержка и комфортность в этой сфере должны стать частью инвестиционной привлекательности страны, добавил глава дипведомства.
Ранее Лайф рассказывал, почему хотят ужесточить процедуру получения виз в Европу. Запрет на выдачу Шенгена странами ЕС, кроме Франции, Германии и Италии, и принудительное распределение беженцев могут изменить правила свободного перемещения по старушке Европе.
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