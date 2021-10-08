В Петербурге в седьмой раз пройдёт крупнейшая конференция по SMM

В Санкт-Петербурге с 16 по 18 октября в седьмой раз пройдёт крупнейшая российская конференция в сфере маркетинга и социальных сетей "Суровый питерский SMM". На протяжении трёх дней специалисты этой сферы обсудят важные вопросы диджитал-индустрии.

Конференция будет полезна для руководителей малого и среднего бизнеса, маркетологов, SMM-, PR- и event-специалистов, а также для блогеров, фрилансеров и разработчиков. Среди спикеров площадки заявлены такие эксперты, как Анастасия Югова, Дмитрий Темерёв, Владимир Лоцманов, Александр Чижов и другие.

Спикеры поднимут вопросы работы с сервисами "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен", TikTok, Instagram, YouTube, myTarget и Facebook. Кроме того, на конференции будут обсуждаться такие темы, как "Таргетированная реклама", "Мессенджеры", "SMM как бизнес", "Комплексный SMM", а также "Блогеры" и "Подкасты".