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В Петербурге в седьмой раз пройдёт крупнейшая конференция по SMM

Эксперты поговорят на тему таргетированной рекламы, мессенджеров, а также поднимут вопросы блогеров и подкастов.

8 октября, 13:24
<p>Фото © "Суровый питерский SMM"</p>

Фото © "Суровый питерский SMM"

В Санкт-Петербурге с 16 по 18 октября в седьмой раз пройдёт крупнейшая российская конференция в сфере маркетинга и социальных сетей "Суровый питерский SMM". На протяжении трёх дней специалисты этой сферы обсудят важные вопросы диджитал-индустрии.

Конференция будет полезна для руководителей малого и среднего бизнеса, маркетологов, SMM-, PR- и event-специалистов, а также для блогеров, фрилансеров и разработчиков. Среди спикеров площадки заявлены такие эксперты, как Анастасия Югова, Дмитрий Темерёв, Владимир Лоцманов, Александр Чижов и другие.

Спикеры поднимут вопросы работы с сервисами "ВКонтакте", "Яндекс.Дзен", TikTok, Instagram, YouTube, myTarget и Facebook. Кроме того, на конференции будут обсуждаться такие темы, как "Таргетированная реклама", "Мессенджеры", "SMM как бизнес", "Комплексный SMM", а также "Блогеры" и "Подкасты".

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Ранее Лайф рассказывал, что в столице прошла "Ночь пожирателей рекламы", представив уникальный шоу-формат в современном искусстве. На мероприятии классическая музыка обрела новое звучание благодаря шедеврам видеорекламы.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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