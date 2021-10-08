Специалист Минздрава объяснил, почему можно заразиться коронавирусом и в третий, и в четвёртый раз

Критическое снижение защитного титра антител происходит у человека уже через пять-шесть месяцев. А встреча с агрессивным штаммом "дельта" может "пробить" барьер даже раньше.