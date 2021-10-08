Специалист Минздрава объяснил, почему можно заразиться коронавирусом и в третий, и в четвёртый раз
Критическое снижение защитного титра антител происходит у человека уже через пять-шесть месяцев. А встреча с агрессивным штаммом "дельта" может "пробить" барьер даже раньше.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Заболеть коронавирусом можно не только дважды, предупреждает главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. По его словам, в мире фиксируются случаи заражения и в третий, и в четвёртый раз, однако эксперту неизвестно о таких пациентах, официально зарегистрированных в России.
"Исключить возможность третьего заражения нельзя, поскольку, так показали исследования, уже через пять-шесть месяцев у человека происходит критическое снижение защитного титра антител, иммунный ответ истощается и при встрече, например, со штаммом "дельта", клеткам памяти нужно время для отклика", — приводит слова Токарева Ura.ru.
Ранее Лайф сообщал, что в России второй день подряд выявляют более 27 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. Хуже всего дела обстоят в Москве (+4595 новых случаев заражения), Петербурге (+2501), Подмосковье (+1490), Самарской области (+657), Нижегородской области (+629), Башкирии (+615) и Воронежской области (+609).
Ранее в Кремле назвали одну причину высокой смертности от ковида — недостаточный уровень вакцинации. Там уверены, что со временем вирус становится злее.
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