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В Челябинской области вводят обязательную вакцинацию для некоторых граждан

По данным Роспотребнадзора, чаще всего в регионе заболевают взрослые люди после 30 лет и те, кому за 60.

8 октября, 13:14

Фото © ТАСС / Андрей Любимов

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области сообщило о введении обязательной вакцинации от ковида для некоторых категорий граждан. Такое решение принято на основании мониторинга по заболеваемости в регионе, которая в сентябре выросла на 30,8% в сравнении с августом.

"Интенсивность прироста заболеваемости возросла. Темп прироста за последнюю неделю составил 4,2%. В возрастной структуре преобладает взрослое население (88,9%). Рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам, максимальный — среди лиц 30–49 лет (на 33,3%) и 50–64 (на 31,6%)", — говорится в документе ведомства.

В региональном Роспотребнадзоре уточнили, что особому риску подвергаются люди, работающие в сфере обслуживания или просто те, кто в силу профессии контактирует с большим количеством людей. Там напомнили, что, заразившись, они могут стать источником инфекции для тех, с кем общаются. Поэтому вакцинация положена людям, работающим в сфере торговли и общепита, медработникам, сотрудникам общественного транспорта, гостиниц, спортивных и культурно-досуговых учреждений.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда жителей. Также с 1 октября подобные меры применили и в Свердловской области. Там обязали вакцинироваться граждан в возрасте от 18 лет, которые работают в сфере образования и обслуживания, а также являются государственными гражданскими или муниципальными служащими, сотрудниками органов власти и местного самоуправления.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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