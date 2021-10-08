В Челябинской области вводят обязательную вакцинацию для некоторых граждан

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области сообщило о введении обязательной вакцинации от ковида для некоторых категорий граждан. Такое решение принято на основании мониторинга по заболеваемости в регионе, которая в сентябре выросла на 30,8% в сравнении с августом.

"Интенсивность прироста заболеваемости возросла. Темп прироста за последнюю неделю составил 4,2%. В возрастной структуре преобладает взрослое население (88,9%). Рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам, максимальный — среди лиц 30–49 лет (на 33,3%) и 50–64 (на 31,6%)", — говорится в документе ведомства.

В региональном Роспотребнадзоре уточнили, что особому риску подвергаются люди, работающие в сфере обслуживания или просто те, кто в силу профессии контактирует с большим количеством людей. Там напомнили, что, заразившись, они могут стать источником инфекции для тех, с кем общаются. Поэтому вакцинация положена людям, работающим в сфере торговли и общепита, медработникам, сотрудникам общественного транспорта, гостиниц, спортивных и культурно-досуговых учреждений.