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Мурашко предупредил о побочных эффектах препаратов от коронавируса

По словам министра здравоохранения, лечение инфекции может вызвать поражение печени.

8 октября, 12:33
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Препараты, применяемые для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, могут вызывать серьёзные побочные эффекты, несмотря на свою полезность. Об этом в ходе посещения Курской областной клинической больницы сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Врачи отмечают в том числе и токсические поражения печени после лечения новой коронавирусной инфекции. Применяются препараты противовирусные, которые просто необходимо для жизнесбережения использовать, но все они являются препаратами, которые в том числе имеют побочные эффекты", — сказал он.

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Ранее медики объяснили, чем грозит при ковиде увлечение бактерицидными препаратами. По словам специалистов, бесконтрольный приём противомикробных средств растит в организме неубиваемых возбудителей инфекций.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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