Мурашко предупредил о побочных эффектах препаратов от коронавируса
По словам министра здравоохранения, лечение инфекции может вызвать поражение печени.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Препараты, применяемые для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, могут вызывать серьёзные побочные эффекты, несмотря на свою полезность. Об этом в ходе посещения Курской областной клинической больницы сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Врачи отмечают в том числе и токсические поражения печени после лечения новой коронавирусной инфекции. Применяются препараты противовирусные, которые просто необходимо для жизнесбережения использовать, но все они являются препаратами, которые в том числе имеют побочные эффекты", — сказал он.
Ранее медики объяснили, чем грозит при ковиде увлечение бактерицидными препаратами. По словам специалистов, бесконтрольный приём противомикробных средств растит в организме неубиваемых возбудителей инфекций.
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