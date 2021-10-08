Мурашко предупредил о побочных эффектах препаратов от коронавируса

Препараты, применяемые для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, могут вызывать серьёзные побочные эффекты, несмотря на свою полезность. Об этом в ходе посещения Курской областной клинической больницы сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Врачи отмечают в том числе и токсические поражения печени после лечения новой коронавирусной инфекции. Применяются препараты противовирусные, которые просто необходимо для жизнесбережения использовать, но все они являются препаратами, которые в том числе имеют побочные эффекты", — сказал он.