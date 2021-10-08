В Минстрое опровергли информацию о росте взносов россиян на капремонт
Новая мера коснётся только стоимости контрактов. Другие суммы зафиксированы властями регионов.
Фото © ТАСС / Смышляев Алексей
Взносы россиян на капитальный ремонт многоквартирных домов не увеличатся в случае изменения цены контракта. Такое заявление заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Светланы Ивановой было опубликовано на сайте ведомства.
"Эта мера касается непосредственно стоимости контрактов по капитальному ремонту, а не изменения взносов граждан за капитальный ремонт, полномочия по которым зафиксированы за российскими регионами. Изменение цен на строительные материалы напрямую отражается на итоговой цене капитального ремонта", — объяснила Иванова.
Для подтверждения новой суммы за капремонт необходимо провести экспертизу целесообразности такого решения. Ранее увеличить стоимость капремонта можно было только в случае роста объёма работы, а не из-за строительных материалов.
Ранее в СМИ сообщили, что до конца года цены в контрактах на проведение капитального ремонта многоквартирных домов могут быть пересмотрены. Сообщалось, что правительство уже приняло соответствующее постановление, объясняя это подорожанием строительных материалов.
Лента новостей
Понасенков — об участии в ЧБД: Конный рейд по тылам провинциального быдлячества
сегодня в 13:11
"Они и до этого экономили": Политолог рассказал, как Европа переживёт зиму на фоне роста цен на газ
сегодня в 12:59
Делами о смертельном отравлении алкоголем 18 жителей Оренбуржья займётся центральный аппарат СК
сегодня в 12:56
Комментариев: 0