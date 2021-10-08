В Минстрое опровергли информацию о росте взносов россиян на капремонт

Взносы россиян на капитальный ремонт многоквартирных домов не увеличатся в случае изменения цены контракта. Такое заявление заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Светланы Ивановой было опубликовано на сайте ведомства.

"Эта мера касается непосредственно стоимости контрактов по капитальному ремонту, а не изменения взносов граждан за капитальный ремонт, полномочия по которым зафиксированы за российскими регионами. Изменение цен на строительные материалы напрямую отражается на итоговой цене капитального ремонта", — объяснила Иванова.

Для подтверждения новой суммы за капремонт необходимо провести экспертизу целесообразности такого решения. Ранее увеличить стоимость капремонта можно было только в случае роста объёма работы, а не из-за строительных материалов.