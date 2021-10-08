Чемпионы мира Мишина и Галлямов выиграли турнир по фигурному катанию в Финляндии

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в парном катании на турнире серии "Челленджер" в Финляндии. Соревнования Finlandia Trophy проходят в городе Эспоо.

Действующие чемпионы мира, которые шли вторыми после короткой программы, по итогам произвольного проката смогли опередить всех соперников. В сумме они получили от судей 227,13 балла.

Серебро завоевала ещё одна пара из России — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они лидировали после короткой программы, но в итоге пропустили соотечественников вперёд, набрав 213,72 балла. Третье место заняли американцы Эшли Кейн и Тимоти Ледюк (193,00).