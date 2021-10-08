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Чемпионы мира Мишина и Галлямов выиграли турнир по фигурному катанию в Финляндии

По итогам произвольной программы они опередили своих соотечественников Евгению Тарасову и Владимира Морозова.

8 октября, 13:09
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CS4LnDPIIA_/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mishina_gallyamov/</a></p>

Фото © Instagram / mishina_gallyamov/

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в парном катании на турнире серии "Челленджер" в Финляндии. Соревнования Finlandia Trophy проходят в городе Эспоо.

Действующие чемпионы мира, которые шли вторыми после короткой программы, по итогам произвольного проката смогли опередить всех соперников. В сумме они получили от судей 227,13 балла.

Серебро завоевала ещё одна пара из России — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они лидировали после короткой программы, но в итоге пропустили соотечественников вперёд, набрав 213,72 балла. Третье место заняли американцы Эшли Кейн и Тимоти Ледюк (193,00).

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В марте Мишина и Галлямов победили на чемпионате мира в Стокгольме. Вторыми тогда стали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, третьими — россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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