В погоне за Олимпиадой: Почему российские биатлонистки уезжают выступать за другие страны Наши стреляющие лыжницы в последнее время редко показывают высокие результаты, тем не менее пробиться в сборную не так-то просто. Некоторые спортсменки решают попытать счастья за рубежом. 8 октября, 12:00 Коллаж © LIFE. Фото © Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, © Instagram/_sidorova_12

В зимних видах спорта, как и в подавляющем большинстве летних, главной целью любого атлета является участие в Олимпиаде. Россия, бесспорно, является одной из ведущих биатлонных держав. Пусть наши спортсменки в последнее время и редко показывают высокие результаты на крупнейших международных соревнованиях, пробиться в национальную сборную удаётся лишь избранным. В этой ситуации одним из выходов является смена спортивного гражданства и выступление за команду другой страны, где конкуренция не такая высокая.

Массовый отъезд в Молдавию

Совсем недавно в сборную Молдавии перешли сразу три россиянки — Анастасия Толмачёва, Елена Чиркова и Наталья Ушкина. К ним присоединились два представителя нашей мужской команды — Анатолий Оськин и Дмитрий Шамаев. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, возглавляющий Федерацию биатлона Санкт-Петербурга, не видит в этой тенденции ничего плохого для нашей страны.

— Ничего опасного в этом нет. Это только со стороны так может казаться. Однако на самом деле уходят не самые сильные спортсмены. А некоторые из них — совсем уже не молодые. Так почему бы не дать им возможность продлить карьеру? У людей будет возможность поучаствовать в международных соревнованиях. Что еще серьёзнее — даже в Олимпийских играх. Далеко не каждому спортсмену предоставляется такая возможность, — считает Васильев.

Пополнение для сборных Украины и Литвы

Перед стартом очередного сезона тенденция продолжилась. И если 22-летняя Лидия Жураускайте, решившая выступать за Литву, в России не добилась успехов, то на счету её ровесницы Дарьи Сидоровой, переезжающей на Украину, есть победа на юниорском чемпионате страны. Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский считает уход своей подопечной большой потерей для российского биатлона.

— История с переходом Дарьи Сидоровой в сборную Украины длится уже год. Мы сделали всё возможное, чтобы эта очень талантливая спортсменка осталась в России. Но наши украинские коллеги были упорны и щедры в раздаче обещаний. Очень жаль! Это серьёзная потеря для российского биатлона, — отметил Кугаевский.

Помимо победы на юниорском чемпионате России Сидорова отметилась выступлениями на европейском первенстве в своей возрастной группе и в Кубке IBU. Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак справедливо отмечает высокую скорость спортсменки и видит в ней возможную участницу Олимпиады 2026 года в Италии.

— Мы сейчас ждём указ президента по поводу гражданства. Как только будет указ, она получит паспорт и поступит в Киевский государственный университет, надеюсь, будет выступать на универсиаде в декабре этого года. Постепенно будет адаптироваться на Украине, будет стараться попасть в команду уже в следующем году для подготовки в новом олимпийском цикле, — заявил Брынзак.

Жураускайте, как и Сидорова, рассчитывает в составе своей новой команды выступить на Олимпиаде-2026. Да, на юниорском уровне во внутрироссийских соревнованиях она ни разу не попадала даже в тройку призёрок, но в Литве у неё будет гораздо меньше соперниц в борьбе за место в сборной.

— Понимаю, что попасть на Игры-2022 в Пекине для меня нереально. Настраиваюсь на Олимпиаду в Италии. Для меня важно, что президент федерации и тренер пытаются создать для меня идеальные условия для тренировок. Я очень благодарна Литве, — сказала Жураускайте, прадед которой был гражданином прибалтийского государства.

Биатлонистка, представлявшая в юниорских соревнованиях Мурманскую область, призналась, что поначалу надеялась сохранить российское гражданство. В результате ей пришлось выбирать между двумя странами — и она отдала предпочтение Литве.

Главная потеря российского биатлона

Если вспоминать всех российских спортсменок, в разные годы уезжавших выступать за другие страны, то в первую очередь в голову приходит имя Дарьи Домрачевой. Безусловно, её можно назвать главной потерей нашего биатлона. На юниорском уровне её посчитали бесперспективной и перестали вызывать на соревнования. Многократную чемпионку России в своей возрастной категории с удовольствием приютила Белоруссия.

Тогда, в 2004 году, никто и представить не мог, что Домрачева станет легендой мирового биатлона. Её звёздный час пробил на Играх-2014 в Сочи, на которых она победила в гонке преследования, масс-старте и индивидуальной гонке. Всего в активе спортсменки четыре золотые олимпийские медали, два титула чемпионки мира и победа в Кубке планеты. После завершения спортивной карьеры она вместе со своим мужем — знаменитым норвежцем Уле-Эйнаром Бьёрндаленом — возглавила сборную Китая.

Также огромных успехов после отъезда из России добилась Анастасия Кузьмина — старшая сестра нашего прославленного биатлониста Антона Шипулина. На юниорском уровне она в составе российской команды неоднократно побеждала на чемпионатах Европы. После двух сезонов на взрослом уровне спортсменка вышла замуж за израильского лыжника Даниэля Кузьмина, вместе с которым переехала в Словакию.

В 2010 году в Ванкувере она принесла своей новой стране первое золото в истории Олимпийских игр. Всего в активе Кузьминой три олимпийских титула, а также победа на чемпионате мира. В 2014 году на Играх в Сочи биатлонистка была знаменосцем сборной Словакии. Кроме того, её трижды признавали лучшей спортсменкой страны.

Естественно, были и не столь успешные примеры. Так, Анна Булыгина (после замужества Фролина) в составе сборной России становилась чемпионкой мира и четыре раза побеждала на этапах Кубка мира. В 2015 году она решила сменить спортивное гражданство на корейское, чтобы получить возможность выступить на Играх в Пхёнчхане. В итоге на Олимпиаду биатлонистка попала, но показала там не слишком высокие результаты. В личных гонках она ни разу не поднималась выше 32-го места.

В целом можно признать, что отъезд российских спортсменок за рубеж в первую очередь связан с их желанием участвовать в крупнейших международных соревнованиях. В нашей стране из-за высокой конкуренции шанс есть далеко не у всех. Да, в ряде случае россиянкам удавалось добиваться высоких результатов под флагом другой страны. Но здесь же заранее не угадаешь — как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи.

Авторы Роман Фейгин